V 15. století vyhřívala dům v Jihlavě kamna s vrchcáby

Archeologové dokončili výzkum historických domů v Joštově ulici v Jihlavě. Mezi nejcennější nálezy, které odhalili, patří tyglík na tavení kovu a keramický kachel. Zřejmě první nález v Jihlavě, který na pohledové straně zobrazuje motiv hráčů vrchcábů, řekl vedoucí archeologického oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě David Zimola.

Dům v Joštově ulici je renesanční. Dendrochronologicky se ho podařilo zařadit do 60. let 16. století, kdy bylo podle odborníků pokáceno dřevo použité na stropech. "Stojí na místě dřevohliněných domů, jejichž dřevěná konstrukce byla omazávána hlínou," uvedl Zimola. Zbytky takzvané mazanice našli archeologové pod podlahami domu. "Protože domy zanikaly většinou požárem, je mazanice vlastně do červena vypálená hlína," řekl Zimola.

Archeology překvapil nález komorového keramického kachle s hráči vrchcábů. Nezachoval se celý, ale jen jeho spodní polovina s postavami obutými v gotických střevících. "Na dalších nalezených zbytcích už byly jiné motivy, třeba rostlinné. Zda pocházejí ze stejných nebo různých kamen, ještě nevíme. Každopádně je můžeme časově zařadit asi do druhé poloviny 15. století," řekl Zimola.

Až do současnosti se v sutinách pod domem dochoval také malý keramický silnostěnný tyglík s trojúhelníkovitým ústím, který se používal na tavení kovů. "Momentálně je na analýze v laboratoři. Uvidíme, jestli se podaří zjistit, co přesně se uvnitř tavilo," řekl Zimola.

Soukromé domy v Joštově ulici jejich vlastníci opravují. Umožnit archeologický průzkum bylo jejich zákonnou povinností. "Jakákoli stavba, která jde pod zemský povrch, podléhá takzvanému záchrannému archeologickému výzkumu. Stavebník je povinen v době přípravy stavby nahlásit svůj záměr," řekl Zimola. O tom, zda se archeologický výzkum uskuteční, rozhodují podle něj odborníci.