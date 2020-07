V areálu vsetínské hvězdárny vznikne planetárium

V areálu vsetínské hvězdárny vznikne v příštích letech planetárium. Jeho výstavbu připravuje Muzeum regionu Valašsko, které hvězdárnu spravuje. Letos by měla být hotová projektová dokumentace, muzeum by také rádo získalo stavební povolení, které je podmínkou pro získání dotačních zdrojů. Součástí projektu odhadem za 35 milionů korun je i modernizace budov hvězdárny a sadové úpravy s naučnou stezkou, řekl ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Vybudování planetária má podle něj pro Vsetínsko zásadní význam, a to i proto, že nejbližší planetária jsou nyní zájemcům k dispozici v Ostravě a v Brně. "Je to moderní způsob zážitkového vzdělávání, který přinese další možnosti kulturního vyžití a především rozvoj turistického ruchu v regionu Valašska. Nové planetárium by mělo pojmout asi 30 lidí, v budově bude rovněž edukační místnost a moderní zázemí pro návštěvníky," uvedl Vitásek.

Většinu potřebných peněz na stavbu se podle něj bude muzeum snažit získat z externích dotačních programů, přičemž samotné práce mohou trvat rok až dva. "V planetáriu očekáváme nejméně 7000 návštěvníků ročně. Tržby by měly do budoucna pokrýt veškeré náklady, které s jeho provozem souvisejí," řekl ředitel.

Před čtyřmi lety nechalo muzeum, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj, zrekonstruovat zhruba za dva miliony korun střechu hlavní budovy hvězdárny. Součástí prací bylo i zateplení objektu a oprava fasády. Zvelebování budovy však pokračuje neustále. Nová je v ní například lektorská místnost.

Akce pro školy a veřejnost

V hvězdárně pracují tři zaměstnanci, kteří se věnují především vzdělávací činnosti. "Hlavně se soustředíme na školy, máme i akce pro veřejnost, vedeme astronomický kroužek. Školy v regionu navštěvujeme s naším šestimetrovým mobilním planetáriem, které se velmi osvědčilo, a i pro něj tvoříme vlastní programy," uvedl vedoucí hvězdárny Petr Stolařík.

Pracovníci hvězdárny, kterou loni navštívilo téměř 16.000 lidí, se věnují i vědecké činnosti. "Věnujeme se vizuálnímu sledování a zaměřování meteorů, pozorování komet, pozorování zákrytů planetek. Hlavně ale na hvězdárně provádíme aerologické a klimatologické měření pro Český hydrometeorologický ústav. Nepřetržité meteorologické měření funguje na stejném místě od roku 1957, což je důležité pro dlouhodobé sledování změn klimatu," řekl Stolařík.

Ve čtvrtek 30. července uplyne 70 let od otevření vsetínské hvězdárny. Zařízení si jubileum připomíná například výstavami, nedávno uspořádalo den otevřených dveří. Hlavní oslavy připravuje na 22. srpna. Jejich součástí budou prohlídky hvězdárny, přednášky, projekce nebo hry a tvoření pro děti. Večer setkání zakončí táborák, a pokud to počasí umožní, tak i pozorování noční oblohy.