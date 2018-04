V botanické zahradě kvete prvně v Česku vzácná orchidej

V Liberci poprvé kvete vzácná orchidej, která ve volné přírodě roste jen v horách v Mexiku. Semenáček orchideje Odontoglossum insleayi získala botanická zahrada před 15 lety. Ředitel zahrady Miloslav Studnička řekl, že ji dosud viděl kvetoucí jen na obrázcích.

"Pokud vím, v České republice dosud nekvetla nikde, v zahraničí snad v některé z velkých botanických zahrad, ale nemám o tom přehled," uvedl ředitel. Exemplářů ve světě je ale podle něj málo. "Těžko se pěstuje, jsou to chladnomilné tropické orchideje, ty vždy činí problémy," dodal.

V přírodě roste tento druh orchidejí jen v tropických dubo-borových lesích v pohoří Sierra Madre. Ani tam ale nemají lidé moc šancí ji spatřit. "Roste vysoko na stromě, takže ji uvidí jen na dálku a v protisvětle. U nás ji mohou vidět zblízka, krásně v detailu," dodal. Podle něj je ve vitríně orchidejí nepřehlédnutelná. "Je krásná, nápadná, má medovou barvu kombinovanou s jasně žlutou," dodal Studnička. Orchidej pokvete ještě minimálně týden. Ve vitríně ale mohou lidé podle ředitele nyní vidět i další vzácné druhy orchidejí.

V současnosti nejsou orchideje jediným lákadlem botanické zahrady, po zimě se do orientální zahrady vrátila nejstarší pěstovaná bonsaj v Evropě. Z Japonska ji roku 1882 přivezl hrabě Karl Stubenberg. Jalovec čínský letos botanici radikálně upravili. "Schválně jsme ji takto vystavili, i když je vidět, že bylo zasahováno. Aby lidé viděli, že se o ni pečuje," uvedl Studnička. O pět centimetrů byla snížena i zúžena koruna. "Nyní je tedy patrný řez, který je zacílen na zkrásnění koruny a zlepšení životnosti bonsaje," řekl ředitel. V dalších letech čeká bonsaj radikálnější zákrok v kořenovém systému, který ji zmladí. "Oba způsoby zákroků totiž není správné provádět současně, v tomtéž roce," řekl Studnička. Částečně se podle něj obměnila i stálá expozice bonsají.

Hodně lidí nyní chodí do nejstarší botanické zahrady v zemi i za kvetoucími kaktusy, ve dvou pavilonech jich jsou stovky. "To je pro oko. Není to sice sbírka, která by činila naší zahradu výjimečnou, ale i tak je expozice kvalitní," dodal ředitel zahrady.