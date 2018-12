V Brně začala charitativní dražba zvonu s podpisy prezidentů.

Městská část Brno-střed a Společnost pro Advent na Zelňáku zahájily na internetu dražbu zvonu s podpisy všech prezidentů za stoleté období Československa. Mluvčí městské části Kateřina Dobešová v tiskové zprávě uvedla, že zvon je jediným exemplářem odlitým k letošnímu stému výročí přesně 28. října 2018. Dražba bude do 16. prosince. Výtěžek dostane Hospic sv. Alžběty v Brně pro vybudování nových lůžek.

Nový majitel získá zvon ihned po skončení trhů na Zelném trhu, tedy 23. prosince. "Nese podpisy všech prezidentů za posledních 100 let a také první český znak lva z počátku dvacátých let," řekla Dobešová.



Autorem zvonu je Jan Šeda, který se specializuje na kovolitectví. Zvon je odlitý z cínového bronzu. Nápisem PF 2118 symbolicky přináší štěstí do dalších 100 let. Jeho průměr a výška jsou 20 centimetrů. "Jde o jediný exemplář, tedy o jedinečný sběratelský kousek. Po dobu adventních trhů si na něj zvoní návštěvníci pro štěstí. Nyní je umístěný u Ježíškovy pošty pod vánočním stromem," uvedla Dobešová.



Dražba bude až do 16. prosince do 12.30. "Vyvolávací cena byla 1918 korun. Kromě klasických příhozů mohou zájemci využít nabídky koupě ihned za cenu 50 000 korun," poznamenala mluvčí.



Peníze poslouží na potřebnou věc. "Jsem moc rád, že městská část Brno-střed hledá a také nalézá možnosti, jak podpořit dobrou věc, jakou hospicová péče bezesporu je. Věřím, že si zvon velmi brzy najde nového majitele, ať už sběratele nebo náhodného kupce, který chce udělat dobrý skutek. Rád mu zvon osobně předám a poděkuji," řekl starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS).



Výtěžek dostane Hospic sv. Alžběty, který sídlí v Kamenné ulici v Brně. "Hospic má aktuálně pouze 22 lůžek a chystá se jeho dostavba. Vybrané peníze půjdou na tento účel," dodala Dobešová.



Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpory se dostává i blízkým nemocných.