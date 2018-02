V Cannes rozšiřují pláže pro další ročník filmového festivalu

V Cannes se několik měsíců před zahájením 71. filmového festivalu zmocnily slavné promenády La Croisette lopatové nakladače, aby vylepšily a rozšířily pláž pro ty, kteří se chtějí koupat, ale i pro pečlivě vybranou dvacítku nových restaurací zaměřených na účastníky festivalu a filmové hvězdy. Na pláži na Azurovém pobřeží, která lemuje na více než kilometru jeden z nejslavnějších bulvárů na světě, jeho palmy, paláce a luxusní obchody, byly místy pásy písku jen pět až 15 metrů široké.

"Naším cílem je, aby měly 30 až 40 metrů," řekl agentuře AFP zástupce společnosti veřejných prací Tama Philippe Bazin. Za ním obrovská hadice dlouhá 300 až 400 metrů a napojená na nákladní loď v moři chrlí 5 tisíc metrů krychlových písku za hodinu, což se rovná obsahu 200 nákladních vozidel. Rachot, který to vydává, je ohlušující.

Tam, kde je v době filmového festivalu jen samý luxus, koktejly a celebrity, nyní od listopadu pracují stavební stroje, aby tam nanesly 85 tisíc metrů krychlových světlého písku. Ten je z lomu v oblasti Toulon na jihovýchodě Francie.

Tato operace, která je svým rozsahem výjimečná a která stojí přes deset milionů eur (přes 250 milionů korun), není v Cannes ničím novým.

Mýtus promenády La Croisette, která přináší Cannes bohatství, je z velké části postaven na umělé pláži založené na počátku 60. let minulého století s cílem přilákat turisty a chránit silnici před údery moře.

Písek je tentokrát jen prvním aktem rozsáhlé přestavby, která má učinit z La Croisette autentickou a exkluzivní promenádu, zatímco La Bocca na západě zůstane královstvím rodinných pláží s přiměřenými cenami, vysvětluje radnice.

"Až bude vše hotovo, včetně přestavby čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů, bude mít La Croisette novou, zářící tvář. Bude to světový unikát," říká předseda syndikátu hoteliérů v Cannes a majitel pláže Croisette Beach Michel Chevillon.

Do roku 2020 budou všechny budovy strženy a na jejich místě postaveny nové, aby dodaly promenádě více harmonie a architektonické kontinuity, poznamenal Christophe Fiorentino z canneské radnice. "Budeme mít asi o 200 metrů veřejné pláže navíc. Pracujeme také na zpracovávání odpadků, abychom tady nemuseli mít mnoho odpadkových košů," dodává. Pět stavebních parcel bude dokonce zrušeno, aby tak byl dodržen zákon, který stanovuje omezit v tomto místě zastavěnost pobřeží na 75 až 50 procent. "Zůstane tady jen 23 podniků," říká Fiorentino.

Koncese v této lokalitě byly koncem loňského roku obnoveny na maximálně 12 let za vstupní poplatek 500 tisíc eur (12,7 milionu korun). Investice se mají v budoucnu pohybovat od 800 tisíc do 1,5 milionu eur (20,3 milionu až 38 milionů korun) na jedno zařízení.

"Dvanáct let na amortizaci je velmi málo, ideální by bylo 18 až 20 let. Máme štěstí, že jsou banky, které nám vyhoví," říká Patrice Roussel. Pronajímání slunečníků a lehátek vynáší málo, hlavní příjmy pocházejí z gastronomie. "Zvýší se kvalita jídel, bude hodně humrů a ústřic," podotýká Roussel.