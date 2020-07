V centru Brna se otevře exotická výstava motýlů.

Stovky exotických motýlů z celého světa budou od první červencové soboty k vidění přímo v centru Brna. V prostoru pasáže Rozkvět se otevře tropická zahrada Papilonia, která vznikla na stejném principu jako Papilonia v pražské ulici Na Příkopě, řekl jednatel společnosti Lukáš Červený.

Tropická zahrada je ve vnitřních prostorách, aby mohla fungovat celoročně tak, jako její pražská předchůdkyně. "Jsme franšíza pražské Papilonie. Od jejích majitelů jsme dostali know-how ohledně celého systému i například potřebné úpravy interiéru," řekl Červený. Motýli potřebují k životu teplé a velmi vlhké prostředí, což vyžaduje speciální úpravu prostor, které měla dřív pronajaté restaurace.

Larvy motýlů vykupuje společnost od specializovaných dodavatelů, kteří je dovážejí z motýlích farem po celém světě. "Vypěstovat motýla, který žije dva týdny, je finančně mnohem náročnější než koupit kuklu," uvedl Červený. Housenky motýlů jsou předtím, než se zakuklí, mimořádně žravé. Motýlí farmy v Asii, Oceánii, Jižní Americe i Austrálii, odkud larvy pocházejí, jsou navíc pro místní vítaným zdrojem obživy.

Po převozu do Papilonie jsou larvy umístěny do vitríny, kde se vylíhnou a zaměstnanci je vypustí do prostoru zahrady. Jak se larvy líhnou, mohou lidé při své návštěvě sledovat. Interiér zahrady zdobí tropické rostliny, mezi nimiž je hodně citrusových stromků. Ty motýli potřebují ke kladení vajíček, které je velmi důležité pro jejich spokojený život. Pokud by neměli možnost vajíčka naklást, uhynuli by.

Motýli se živí cukrovým rozvarem a šťávou, kterou sají z přezrálého ovoce umístěného na miskách na několika místech zahrady.

V jednom okamžiku uvnitř zahrady o rozloze více než 150 čtverečních metrů létá několik stovek motýlů dvaceti až třiceti druhů. Prožijí tu celý svůj život, než uhynou. "Uhynulé motýly sbíráme a posíláme je do dílny v Praze, kde z jejich křídel vyrábějí šperky," konstatoval Červený.

Kromě motýlů dotvářejí prostředí zahrady i exotičtí ptáci, vodní želvy a rybky, které plavou v umělých jezírkách. Lidé mohou brněnskou Papilonii navštívit denně mezi 10.00 a 20.00, vstupné pro dospělého je 150 korun, pro dítě 100 korun, firma nabízí i rodinné a skupinové vstupné.