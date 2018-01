V Číně naklonovali makaky, jde o první primáty svého druhu

Po vzoru slavné ovečky Dolly, která byla prvním naklonovaným zvířetem v historii, se vědcům podařilo stejný kousek provést poprvé i u primáta. Naklonovali dvě opice makaka. Věří, že to povede k lepším možnostem léčení lidských nemocí. Zprávu uvedl server The Guardian.

Rozčepýřené opice s velkýma očima se narodily v Číně a byly pojmenovány Zhong Zhong a Hua Hua. Jejich jména dávají dohromady spojení Zhonghua (Čung-chua), což je oficiální název země jejich narození: Čínská lidová republika.

Makakové budou studováni a porovnávaní společně se svými geneticky stejnými protějšky, z jejichž DNA vzešli. Vědci si slibují, že jim to pomůže k lepšímu výzkumu v prověřování různých mechanismů lidských nemocí a s případným vývojem nových terapeutických léčení.

Spoluautor výzkumu, doktor Mu-ming Poo také dodal, že opice pomohou v oblasti genů dvojčat a jejich vývoje. S vytvářením vlastního environmentálního prostředí se totiž postupně geny dvojčat mění a stávají se odlišnější.

V minulosti byli makakové reprodukováni rozdělením embrya, tedy podobně jako u přirozené cesty, když se narodí identická dvojčata. Tento výzkum je ale naklonoval a použil při tom techniku jaderného přenosu somatických buněk. Tento přístup byl poprvé použit v roce 1996 u dnes známé ovečky Dolly.

Přijde řada na lidi?

I když tento pokrok přinesl nové možnosti k posunu v naklonování člověka, doktor Poo vyvrátil, že by se v dohledné době něco podobného mělo chystat.

"Od teď neexistuje žádná překážka, abychom nemohli naklonovat primáty, takže klonování lidí se blíží realitě. Nás výzkumný záměr je ale čistě pro produkování primátních modelů za účelem zkoumání lidských nemocí. Nemáme žádný úmysl, a společnost by to ani nedovolila, rozšířit tenhle výzkum i na lidi," řekl Poo v rozhovoru pro The Guardian.