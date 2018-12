V den vydání první československé poštovní známky bylo založeno i Poštovní muzeum

Ve stejný den, kdy mladé Československo vydalo první poštovní známku s motivem Hradčan, kterou navrhl Alfons Mucha, bylo 18. prosince 1918 založeno také Poštovní muzeum. Téměř deset let ale trvalo, než se s budovanými sbírkami mohla seznámit veřejnost. Teprve v listopadu 1928 totiž muzeum, vedené tehdy Jiřím Karáskem ze Lvovic, otevřelo první expozici v přízemí Karolina. Tam ale vydržela jen několik let, než si prostory vyžádala zpět Univerzita Karlova.

Nové útočiště poté muzeum našlo v bývalém klášteře svatého Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově, kde v červnu 1933 otevřelo novou rozsáhlou expozici. Návštěvníci zde mohli vidět nejen poštovní vozy, kočáry a sáně, ale také třeba letadlo Aero A-10, jeden z prvních čs. dopravních strojů. Po krátkém uzavření se muzeum po konci druhé světové války znovu otevřelo, po únoru 1948 ale začala hrát v jeho expozicích prim filatelie a dějiny poštovnictví se ocitly na druhé koleji.

Situace se změnila až v polovině 70. let, kdy muzeum získalo do užívání bývalý cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě, kde našla místo rozsáhlá stálá výstava o fungování pošty od jejího vzniku v roce 1526. Expozice na jihu Čech zůstaly i poté, co klášter získala v restituci zpátky církev. Pražské ústředí muzea, jehož zřizovatelem je Česká pošta, pak od konce 80. let sídlí v barokním domě u Štefánikova mostu. Návštěvníkům je zde k dispozici stálá expozice poštovních známek.