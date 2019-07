V JAR roste nelegální obchod s kostmi lvů

V Jihoafrické republice roste obchod s kostmi lvů. Šelmy jsou v zemi chovány v zajetí a jejich kosti včetně zubů a drápů se pak prodávají do celého světa, nejčastěji do Asie, napsal list The New York Times.

Podle studie dvojice autorů z britské a jihoafrické univerzity k lukrativnímu obchodu s kostmi přispěl americký zákaz dovozu trofejí z afrických soukromých loveckých farem, kde jsou lvi chováni kvůli bohatým zájemcům jako trofejní zvířata pro odstřel.

Lvi jsou jediným ze zástupců velkých kočkovitých šelem, s jichž částmi není podle mezinárodních dohod zakázáno obchodovat. Jihoafričtí prodejci díky tomu profitují z exportu do Asie, kde jsou kosti často prezentovány jako tygří. V některých asijských zemích je poptávka po víně z tygřích kostí nebo špercích z tygřích zubů a drápů.

Lví kosti pocházejí z jihoafrických loveckých farem, které pro zájemce o trofej představují levnější a rychlejší variantu lovu šelem v přírodě. Američané před zákazem dovozu trofejí z těchto farem, který vstoupil v platnost v roce 2016, tvořili nejméně polovinu klientely.

Ceny za živého lva po zákazu klesly téměř o 50 procent a zhruba 30 procent všech chovatelů se rozhodlo svůj podnikatelský záměr přeměnit na mezinárodní obchod s kostmi, uvádí studie. Kosti lvího samce mohou jihoafričtí chovatelé prodat v průměru za 3700 dolarů (84 tisíc korun).

Jihoafrická republika ve snaze omezit obchod, který je z hlediska ochránců zvířat nemorální, povolila vyvážet pouze 1500 lvích koster ročně. Restrikce podle výzkumníků pouze přiživí nelegální obchod, zvýšená poptávka po lvích kostrách je podle nich přímo spojená se zvýšenou aktivitou pytláků.