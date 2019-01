V Kladně by mohla vzniknout pumptracková dráha pro cyklisty

V Kladně by mohla vzniknout přírodní dráha pro cyklisty s překážkami. Podle projektu by měla být u současné cyklostezky v části Ostrovec, není ale vyloučena změna lokality. Při veřejném jednání kladenské komise pro životní prostředí to řekl iniciátor projektu Jan Hanuš, který ho komisi představil.

Takzvaná pumptracková dráha by podle aktuálního návrhu vznikla na pozemcích Lesů ČR, zatím ale nemá projekt oficiální souhlas vlastníka pozemků. Právě zisk souhlasu vlastníka je podle kladenského zastupitele Petra Soudka (za Kladeňáci) jednou z podmínek pro podporu projektu městem. Další podmínkou je dohoda s odborem životního prostředí. Jeho vedoucí Radovan Víta zmínil, že v místě žijí například různé druhy motýlů. Zároveň ale uvedl, že za určitých podmínek může být cyklodoprava v některých lokalitách vítaná, protože brání nežádoucím změnám v ekosystému, například zarůstání ploch. "Závěr nebyl učiněn," řekl Víta.

V případě, že by se vlastník s úřadem nedohodl, nevylučuje Hanuš ani výběr jiného místa. "Jednou z podmínek je, aby to bylo poblíž nějaké cyklostezky," uvedl iniciátor projektu.

Dráha by měla zabírat plochu kolem 300 čtverečních metrů, povrch cest by tvořila směs hlíny a štěrku. Podle Hanuše by dráha měla mít minimální dopad na přírodu i místní obyvatele.

Pokud se podaří najít pro projekt vhodné místo, mohlo by s investicí, která vyjde zhruba na 200 000 korun, pomoci město. Podle Soudka ale bude záležet na rozpočtu Kladna, který se pro letošní rok sestavuje. Kladno zatím hospodaří podle rozpočtového provizoria.