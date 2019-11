V kůži profesionála. Staňte se na okamžik pilotem F1

Týmy profesionálních pilotů F1 za simulátory vydávají miliony eur a chrání je v pečlivě střežených budovách. Simulátory pro jednotlivé týmy totiž představují cenné know-how rozhodující o tom, jestli se bude v závodech dařit nebo prohrávat. Než piloti poprvé vjedou na trať v nových monopostech, stráví hodiny ‚jejich' zajížděním na trenažérech, které jsou nastaveny tak, aby co nejvěrněji odrážely vlastnosti skutečných formulí. Díky nové simulátorové aréně My Race na Újezdě v Praze se jim teď mohou přiblížit i fanoušci motorsportu pod dohledem závodního instruktora.

Zdejší simulátor nestál stovky milionů eur, ani není na listině utajovaného zboží, ale i jeho vývoj trval více jak deset let a v současné době na něm trénují profesionálové. Jeho autorem i duchovním otcem je bývalý dráhový cyklista a současný automobilový závodník Petr Lisa. Sportovec z Kraslic je závodník srdcař a v životě mu jde především o to, aby vítězil. "Moje krédo zní Born to be first a já se ho snažím držet," říká Petr, který už ve svých šesti letech na obyčejném kole porážel kluky závodící na speciálech. Nepolevil a postupně se dostal až do pražské Dukly, v jejíž řadách posbíral deset titulů mistra republiky. Táhlo ho to k motorsportu, ale protože mu chyběly nutné finance, skončil u závodění na počítačích. Byl natolik dobrý, že si proklestil cestu mezi nejlepší a když získal potřebné poznatky, napadlo ho, že si pro dokonalý herní zážitek vytvoří vlastní simulátor. Po letech ladění a vylepšování vytvořil tak dokonalý trenažér, že se o něj začaly mít zájem profesionální týmy.

Jako ve skutečné F1

Na simulátoru od Petra Lisy si vyberete nejen z nepřeberné palety nejmodernějších supersportů jako třeba Ferrari, Lamborghini nebo Porche či legendárních rallye strojů Lancia Delta, Subaru Impreza nebo Mitsubishi Lancer EVO, ale můžete si tam nahrát i ten svůj. Jsou na něm všechny tratě na světě od formulí přes gétéčka až po rallye. Simulátor využívá běžně dostupný software s nekonečnou nabídkou automobilů i mezinárodních okruhů, ale jeho kouzlo spočívá v hardwaru. Hydraulika přenáší na sedačku i řízení síly, které zažíváte při skutečné jízdě. Pocit věrohodnosti zesiluje i dokonalý výhled do tří obrovských 180° monitorů nahrazujících čelní a boční okna stejně jako proud vzduchu, který fouká do obličeje z výduchů pod volantem. Brzdění, zrychlování, zatáčení, přetáčení, to všechno je jako ve skutečnosti.

Co auto, to unikátní chování. I když se nehnete z křesla, máte pocit, jako kdybyste přesedli do úplně jiného stroje. Po hodině ježdění se vám bude motat hlava, ale budete chtít jezdit dál. Je to návykové, zážitkové i edukační zároveň. Není to počítačová arkáda, všechno je silové s realistickou odezvou. Oproti hraní na konzolích je skutečné i to, jak se přibližujete k zatáčkám. Další vychytávku představuje možnost uspořádat závody s kamarádem, který se usadí na vedlejší trenažér. Simulátor My Race je prostě dokonalý zážitek. Pokud máte rádi sportovní řízení, tohle musíte vyzkoušet. Aspoň na hodinu!

Simulátor My Race najdete na adrese Vítězná 18, Praha 1.

Více informací naleznete zde.