V Liberci skončily restaurátorské práce na morovém sloupu z roku 1719

V Liberci skončily práce na obnově barokního morového sloupu, který stojí v zahradě u Kostela Nalezení sv. Kříže. Obnova jedné z nejcennějších památek ve městě, kterou před 300 lety vytvořil Matyáš Bernard Braun, tím ale nekončí. Na jaře bude třeba ještě sundat sochu sv. Rocha, protože restaurátor v podstavci objevil zatmelenou prasklinu. Při opravě zároveň vymění zrezivělý čep, na němž je socha nasazena. S touto opravou rozpočet nepočítal, řekl restaurátor Radomil Šolc, který na obnově sloupu od srpna pracoval.

Základní kámen sloupu byl podle historických pramenů položen v roce 1719 a slavnostně vysvěcen o rok později. Sloup s postavami sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. Rocha a Pannou Marií na vrcholu byl postaven patrně jako poděkování za záchranu před morem z roku 1680, kdy ve městě na tuto nemoc zemřelo asi 300 lidí. Původně stál na Sokolovském náměstí, odkud byl v roce 1877 přenesen na místo někdejšího hřbitova, do dnešní barokní zahrady u kostela Nalezení sv. Kříže. "Je to mariánský sloup, ale říká se mu morový," řekl arciděkan římskokatolické církve Radek Jurnečka.



Šolc musel sloup nejprve očistit, doplnit chybějící části a zpevnit a naimpregnovat jeho povrch, aby lépe odolával vlivům počasí. Zásah vyžadovaly i některé sochy. Sv. Florian potřeboval nový hrot praporce, socha sv. Rocha dostala nový palec levé ruky a sv. Šebestiána museli dokonce sundat, protože jeho podstavec byl rozlomený. "Zjistili jsme, že už původně jim pravděpodobně nevyšel kámen nebo z neopatrnosti jim to upadlo," poznamenal restaurátor. Opravit potřeboval i obličej Panenky Marie a hadovi chyběla část hlavy se zuby, v nichž drží jablko. Obnovené je také zlacení.



Původně církevní památku převzalo do správy město. "První barokní skvost v barokní zahradě máme hotov, hned v příštím roce by měla přijít na řadu Kaple Božího hrobu. Ještě ne ta restaurační fáze, ale posudek, abychom vůbec věděli, co všechno tam je špatně, jaké technologie bude třeba použít a kolik nás to bude stát," řekl náměstek libereckého primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). I kapli církev městu nabízí, protože na její záchranu nemá peníze. Radnice chce také zahradu už v příštím roce otevřít návštěvníkům. Podobných tichých koutů vhodných k odpočinku je podle Langra v centru Liberce málo. Je třeba ji ale upravit a zabezpečit.