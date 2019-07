V Pamploně začaly oslavy svatého Fermína. Nebude chybět běh s býky

Úderem poledne začaly ve španělském městě Pamplona odpálením rachejtle devítidenní oslavy svátku svatého Fermína. Slavnosti, jichž se pravidelně účastní statisíce lidí, doprovázejí tradiční běhy s býky v ulicích města, které festival proslavily na celém světě.

Rachejtly odpálil Jesús Garísoain, člen oficiálního městského dechového orchestru, který letos slaví 100 let od založení. Z balkonu k davu provolal "Ať žije svatý Fermín" a odpálením rachejtle následoval výbuch radosti shromážděných lidí v bílém oblečení s červenými šátky, kteří se začali polévat vínem.

Historie festivalu, zvaného sanfermines, který světově zpopularizoval americký spisovatel Ernest Hemingway v roce 1926 novelou Fiesta, sahá až do 14. století. Tehdy se ale ještě památka svatého Fermína připomínala v říjnu. Na současný termín byly slavnosti přesunuty koncem 16. století kvůli lepšímu počasí.

Do Pamplony na slavnost přijíždějí davy návštěvníků, takže město, které má 190 tisíc obyvatel, musí vstřebat přes milion lidí, z nichž někteří běhají v ulicích s býky a mnozí v noci bujaře oslavují. Loni se při tradičních bězích s býky v ulicích města zranilo 42 lidí, dva z nich zvířata nabrala na rohy, napsala agentura Reuters.

Ochránci zvířat protestují

Město se snaží zapomenout na skandál z roku 2016, kdy zde pět mladých mužů společně znásilnilo osmnáctiletou dívku. Tato kauza skupiny, která si na sociální síti v minulosti říkala La Manada (Smečka), vyvolala loni ve Španělsku masové demonstrace proti násilí na ženách a vláda kvůli tomu iniciovala i změnu zákona.

Španělský Nejvyšší soud minulý měsíc poslal čtyři z pěti odsouzených do vězení na 15 let. Pátému přidal ještě dva roky za to, že oběti ukradl mobilní telefon a zastrašoval ji při tom.

Úřady v Pamploně po incidentu posílily policejní dohled, zřídily informační místa, spustily aplikaci pro mobilní telefony a 24hodinovou horkou linku, kde lze sexuální zneužívání nahlásit.

Festival se v posledních letech také pojí s protesty ochránců zvířat. V předvečer oslav v Pamploně protestovaly desítky polonahých aktivistů. Při performanci si lehli na zem a předváděli mrtvé býky. Běhy s býky v ulicích a býčí zápasy, které španělská ústava chrání jako součást kulturního dědictví, považují za týrání zvířat pro zábavu.