V Paříži se vydraží zbraň, kterou se střelil malíř van Gogh

Revolver značky Lefaucheux, který Vincent Van Gogh zřejmě použil k ukončení svého života 27. července 1890 v Auvers-sur-Oise, bude vydražen ve středu v pařížském paláci Drouot, uvedla agentura AFP.

Neslavně proslulou zbraň ráže sedm milimetrů - či spíše její torzo - dává do prodeje aukční síň AuctionArt - Rémy Le Fur. Jakkoli autentičnost zbraně zřejmě nikdy nebude stoprocentně prokázána, její cena se odhaduje na 40 tisíc až 60 tisíc eur (zhruba milion až půldruhého milionu korun).

Je známo, že na radu svého bratra se Vincent Van Gogh po dvouletém pobytu na jihu Francie 20. května 1890 usadil v Auvers-sur-Oise, kde tamní doktor Paul Gachet byl přítelem impresionistů. Van Gogh, trpící depresemi, si pronajal pokoj u hostinského Arthura Ravouxe. Je na vrcholu svého umění, maluje více než jeden obraz denně.

V neděli 27. července 1890 si malíř zřejmě došel na pole, kam chodíval malovat, vyhrnul si košili a střelil se do břicha z revolveru, který si vypůjčil od hostinského. Revolver mu vyklouzl z rukou a umělec omdlel. Za soumraku se probral a vydal se zpět do hostince. Navzdory péči doktora Gacheta po dvou dnech plných utrpení Vincent van Gogh zemřel.

Zbraň, nabízenou ve středeční aukci, našel někdy okolo roku 1960 rolník, který na poli hospodařil, a předal ji rodičům současného majitele hostince Ravoux. Velice zdevastovaný revolver visel nad pultem. V roce 2016 byl vystaven v amsterodamském muzeu van Gogha.

Analýza podle aukční síně dokazuje, že zbraň spočívala v zemi po dobu, která koresponduje s rokem 1890.

Dva američtí badatelé v roce 2011 přišli s novou biografií, podle níž Vincent van Gogh patrně nespáchal sebevraždu, ale nešťastnou náhodou jej postřelili dva mladíci, kteří si hráli se zbraní.

Stejně jako Pablo Picasso, Caravaggio, Claude Monet nebo Leonardo da Vinci je van Gogh jedním z těch malířů proslulých po celém světě, a tak všechny záležitosti spjaté s vynikajícím a trpícím umělcem jsou pozorně sledovány a budí zájem, poznamenala AFP.

A revolver believed to be the gun 19th century Dutch painter Vincent Van Gogh used to kill himself in 1890 is on public display in Paris.



Picture: Francois Guillot / @AFPphotohttps://t.co/AqzeBzLdiQ pic.twitter.com/CV8gbpBKuD