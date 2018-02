V Praze otevřelo sběratelské muzeum filmových legend

Sochy a figurky Vetřelce, Predátora, Batmana, ale i postav z pohádek ze studia Walta Disneyho - to vše mohou vidět návštěvníci Film Legends muzea, které dnes otevřelo v Sokolovské ulici v Praze. Odpoledne se dospělí i děti mohou těšit na herce v kostýmech filmových postav, se kterými se budou moci například vyfotit. Ty budou v muzeu každý víkend. Je to druhá pobočka muzea, první je v Poděbradech.

V muzeu jsou k vidění stovky sběratelských kousků. Na své si tak přijdou fanoušci filmů jako jsou Avatar, Hvězdné války, Iron Man a další, ale i například hororových klasik - Dětská hra, ve které se objevuje posedlá panenka Chucky, a nebo také Hellraisera s děsivým Pinheadem. Hororu ostatně muzeum věnovalo oddělenou sekci, v samostatné místnosti tak na návštěvníky čeká Freddy Krueger z Noční můry v Elm Street.

Dohromady nabízí poděbradské a pražské muzeum asi 900 exponátů. Některé jsou koupené, jiné si majitel nechal vyrobit na zakázku. Ceny těch vzácnějších se pohybují ve stovkách tisíc korun.

Pražské muzeum se každý den otevírá v 9:00. Od neděle do čtvrtka končí prohlídky v 18:00, v pátek a sobotu se muzeum zavírá o hodinu později. Mimo svátky a letní sezonu stojí vstupenka pro dospělého 190 korun, pro studenty 160 korun a pro děti od tří do 15 let o třicet korun méně. Děti do tří let mají vstup zdarma. Pro ně je v muzeu připraven i dětský koutek.