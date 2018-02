V Praze se bude dražit nejvzácnější československá známka

V březnu půjde do aukce nejvzácnější československá známka. Původně rakousko-uherská světlezelená známka na žilkovaném papíře s obráceným přetiskem Pošta československá 1919 měla hodnotu čtyři koruny. Na jarní aukci 11. března se prodá odhadem za čtyři až pět milionů korun. Aukční síň Burda Auction to uvádí v katalogu. Známka je součástí sbírky filatelisty Ludvíka Pytlíčka, který ji koncem 90. let získal za 2,6 milionu korun.

"Známka měla patřit Masarykovi, to jsou takové teorie. Byla vyhlášená nejvzácnější československou poštovní známkou," popsal loni Pytlíček.

Pětasedmdesátiletý sběratel ze Semil je nejproslulejším českým filatelistou, vlastní největší sbírku československých známek z let 1918-1939. Svou sbírku postupně rozprodává, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Loni prodal část sbírky za deset milionů korun. Bylo mezi nimi i devět spojených známek s chybným nápisem Magyar Posta z roku 1919, která se prodala za dva miliony korun.

Celou sbírku s pěti tisíci listy postupně draží aukční síň Burda Auction. V katalogu jarní aukce uvádí, že tím rozprodej Pytlíčkovy sbírky vyvrcholí. V prostorách Obecního domu v Praze bude v neděli 11. března nabídnuta závěrečná část jeho Zlaté sbírky. Legendární známka s investičním potenciálem bude ve veřejné aukci nabídnuta po 90 letech.

Dražený exemplář je podle aukční síně bezvadný, znám je pouze jediný kus. Prvním majitelem se stal Jaroslav Šula, v roce 1928 byla známka prodána v Brně na aukci za 32 tisíc korun. Dalšími doloženými majiteli byli vídeňský obchodník Kraus nebo jeden z největších pražských sběratelů Kratina. Po roce 1945 byla známka uložena v Poštovním muzeu a vystavena na výstavách Praga 1968, 1978 a 1988. Po roce 1989 byla v restituci vrácena původnímu majiteli a poté ji zakoupil sběratel Pytlíček.

Zlatá sbírka dražená v březnové aukci obsahuje i další exkluzivity. Patří mezi ně například jeden z nejvzácnějších bloků československých známek s označením Nitra 1 Kč červená. Meziarší s šesti známkami má odhadní cenu 1,5 až 1,8 milionu korun. Přes milion korun se přehoupla také odhadní cena 50librové známky Keňa a Uganda.

Pytlíček patří do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́ Elité de la Philatelie, jehož členkou je mimo jiné i anglická královna. Svoji vzácnou sbírku známek vydal v roce 2008 i knižně. Sběratel měl spory se Svazem českých filatelistů kvůli podezření z obchodování s padělky, soud ho ale osvobodil.

Svaz českých filatelistů připravuje na letošní srpen světovou výstavu poštovních známek Praga 2018 ke 100. výročí vzniku Československa a vydání první československé známky. Jako rarita budou vystaveny i dvě nejcennější známky světa Modrý a Červený Mauritius a dopis se dvěma Červenými Mauritii. Soubor patří dosud anonymnímu českému sběrateli, který by podle dřívějších informací Hospodářských novin měl na výstavě Praga 2018 odhalit svoji identitu. Dopis s Červenými Mauritii pořídil předloni za 65 milionů korun, cena za Modrého a Červeného Mauritia nebyla zveřejněna, v médiích se ale spekulovalo o částce kolem 100 milionů korun.