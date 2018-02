V Praze začal festival proti totalitě, varuje před dobou nesvobody

Vernisáží několika výstav a setkáním v kostele začal v pondělí v Praze další ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Vždy v době výročí komunistického puče z roku 1948 chce připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Festival v Praze potrvá do 4. března, výstavy pod společným názvem Cesty ke svobodě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné mohou lidé navštívit do 8. března.

Varovat před totalitou a připomínat její krutosti je podle pořadatele festivalu Jana Řeřichy nutné i v době svobody. "Doba bohužel nazrává k tomu, že je to stále aktuálnější. Pevně věřím, že demokracie zatím ohrožená není, ale musíme za demokracii neustále bojovat. Proto my připomínáme hlavně ty hrdiny, lidi, kteří měli být zapomenuti," řekl.

"Jsem velice rád, že mohu spolupracovat s Právnickou fakultou UK, kde se studenty každý rok rekonstruujeme jeden z politických procesů. Pak ho studenti předvádějí, jako jakési divadlo faktu citují ty protokoly, aby si uvědomili, že právo a spravedlnost nemusí být vždycky totéž. Právo se dá přizpůsobovat, ale spravedlnost je jenom jedna," uvedl.

Doplnil, že neznalost dějin 20. století, které přivedly jedny z nejkrutějších režimů, nezazlívá mladým lidem narozeným po roce 2000. "A teď jsou již na vysoké škole. Pro ně je to tak vzdálená minulost, jako pro nás byla bitva na Bílé hoře," říká s nadsázkou. "Spíše to zazlívám střední generaci a starší, která by to měla připomínat, protože my jsme to zažili, víme, co to bylo a víme, co to znamenalo, než k nám svoboda opět přišla," řekl. Připomněl nebezpečí populismu.

"Je velmi nebezpečný. Pak se může stát, že takzvaně demokratickou cestou se dostanou k moci opravdu síly totalitní. Příkladem je Hitler v Německu i komunisté v Československu - ovládli dobře mířenou propagandou dav, který se nechá ovládat. Pak jsme toho 40 let litovali," říká ředitel festivalu.

V klášteře u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí se jedna z výstav věnuje kapitánu Witoldu Pileckému (1901 až 1948), který bojoval proti Sovětům i Němcům, nechal se dobrovolně zavřít v koncentračním táboře Osvětim a sepsal první zprávu o dění v tamní továrně na smrt. Bojoval ve varšavském povstání a na smrt ho poslali až polští komunisté. Další expozice se věnuje perzekuci vojáků v Československu v letech 1945 až 1955, zejména jejich poúnorovému pronásledování včetně případu justiční vraždy generála Heliodora Píky.

Výstava T. G. M. - Mýty a skutečnost zachycuje prostřednictvím dobových médií, tisku, rozhlasu a filmových záběrů, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin.