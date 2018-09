V Praze začíná významný veletrh známek, bankovek a pohlednic

Na výstavišti v pražských Letňanech v pátek pro veřejnost začíná 21. ročník festivalu Sběratel. Lidé uvidí a budou si moci koupit například první emisi suvenýrové české eurobankovky, jejíž cena se podle sběratelů může zvýšit až o desítky procent. Česká mincovna představí sadu českých a slovenských mincí vyražených k výročí vzniku samostatného Československa. Tradičně si lidé budou moci také nechat zdarma ocenit své sbírky, uvedli organizátoři.

Akce je největší setkáním sběratelů poštovních známek, mincí, bankovek, pohlednic a dalšího sběratelství ve střední a východní Evropě. Účastní se ho více než 230 vystavovatelů z 35 zemí.

Organizátoři očekávají, že velký zájem bude právě o českou eurobankovku. Bankovky za 50 korun s motivem Pražského hradu bude vydávat speciálně upravený bankomat. "Podle zkušeností ze Slovenska, kde již vyšlo suvenýrů několik, je předpoklad, že všech 8 tisíc kusů (dva z celkových deseti tisíc jdou profesionálním obchodníkům) bude rychle vyprodáno," uvedl ředitel veletrhu Jindřich Jirásek.

Cena podobných suvenýrů v jiných státech výrazně vzrostla. Například slovenská bankovka se prodávala za dvě eura, ale cena některých je nyní až 120 eur. Německé euro, které vyšlo v roce 2016 v limitovaném nákladu jako suvenýr fotbalového klubu MSV Duisburg, se dnes prodává za 400 eur.

Česká mincovna představí v pátek od 13 hodin sadu dvou medailí k výročí Československa, která vznikla ve spolupráci se slovenskou Mincovnou Kremnica. Sada zlatých medailí byla vyražena v limitovaném nákladu 300 kusů a její cena je 25 tisíc korun. Stříbrná sada je vydávána v nákladu 500 kusů za 3 tisíce korun. Medaile jsou umístěny do dřevěných etují, zlato do tmavého dřeva a stříbro do světlého.

Festival potrvá do soboty, kdy bude jeho součástí i čtvrtý ročník prodejního veletrhu gramofonových desek a hi-fi techniky. Kompletní program je na webu festivalu.