V Texasu začala instalace obřích hodin pro příští milénia

V texaských horách byla zahájena instalace obřích mechanických hodin, které mají měřit čas po příštích deset tisíc let. Informoval o tom na svém twitterovém účtu zakladatel a generální ředitel internetového obchodu Amazon Jeff Bezos. Ten podle listu Daily Mirror do projektu investoval 42 milionů dolarů (více než 860 milionů korun).

Hodiny mají být vysoké přes 150 metrů a pohánět je mají termální cykly Země, píše server CNBC. Bezos na Twitteru zveřejnil rovněž video zachycující práce na instalaci hodin. Podle listu Daily Mirror zatím není jasné, kdy budou hodiny dokončeny.

Installation has begun-500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking-the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ