V Tříkrálové sbírce v Chomutově vybrali koledníci rekordní sumu

Lidé v Chomutově darovali v letošní Tříkrálové sbírce rekordní částku 132 734 korun. Oblastní charita ČR, která akci pořádá, použije věnované peníze na rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti, v plánu je také nákup kompenzačních pomůcek, příspěvek na obědy ve školních jídelnách pro děti rodičů-samoživitelů, materiální pomoc matkám v nouzi a lidem v tíživé sociální nebo životní situaci. Uvedla to mluvčí Chomutova Denisa Špeilová.

Chomutovská sbírka překonala i ústeckou, kde koledníci vybrali přes 101 tisíc korun. "Těší mě, že byla sbírka opět mile přijatá, díky tomu se letos vybrala nejvyšší částka v historii. Chomutované ukázali, že mají otevřená srdce a rádi pomáhají tam, kde je třeba, a za to jim patří velký dík," uvedl náměstek chomutovského primátora Milan Märc.

Skupinky koledníků procházely od 4. ledna městem a okolními vesnicemi. Kromě vybírání peněz roznášely úsměv, zpívaly písničky a psaly na domy požehnanou křídou tříkrálové znamení K+M+B 2019, což je zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. "Koledníci jsou z řad farních dětí a dobrovolníků, kteří se k nám hlásí. Letos poprvé se připojili i chomutovští skauti," uvedla ředitelka Oblastní charity ČR a koordinátorka Tříkrálové sbírky Denisa Albrechtová.

Na Ústecku koledníci v Tříkrálové sbírce vybrali 101 629 korun. Je to zhruba o 30 tisíc korun víc oproti minulému roku. Výnosy ze sbírky letos poslouží například na zakoupení koberce do Centra pro rodinu Ovečka, příspěvek na zlepšení zdravotního stavu dostane mladý muž upoutaný po nehodě na lůžko. Peníze by měly směřovat také na pomoc chudým rodinám s dětmi ve farnosti Trmice a na zakoupení pomůcek pro handicapované děti ze Základní školy Vojnovičova v Ústí nad Labem.