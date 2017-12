Vánoce v dětských domovech: bývalí chovanci zajistili program

I letos několik desítek dětí z dětských domovů tráví Vánoce a svátky společně v areálu Myšinec v Budišovicích na Opavsku. Program pro ně tentokrát připravili mladí lidé, kteří v dětských domovech vyrostli a teď se sami podílejí na volnočasových a vzdělávacích aktivitách pro děti z ústavů. Účastníkům zařídili například besedu s fotbalisty, vánoční bobování i návštěvu půlnoční mše. Řekl to organizátor Duhových Vánoc Vladislav Sobol ze spolku Duha Zámeček.

Štědrý večer a vánoční svátky v areálu Myšinec letos prožívají děti z dětských domovů z Příbora, Čeladné, Fulneku, Liptálu, Býchor a Uherského Ostrohu.

"Jako kluk jsem žil sedm let v Dětském domově Dubová a zároveň jsem se Zámečkem jezdil na hory, užíval jsem si tábory a prožil několik nezapomenutelných Vánoc. Proto mám radost, když teď můžu zážitky připravit pro další," svěřil se pětadvacetiletý Jirka, který zařídil návštěvu fotbalistů z FC Vítkovice. Ta zaujala hlavně kluky. "Beseda s fotbalisty mě moc bavila. Prozradili mi, jak trénovat, abych byl ještě lepší hráč," řekl čtrnáctiletý Kevin z DD Fulnek, který hraje v útoku za fulnecké žáky.

Jedním z organizátorů akce byl také jednadvacetiletý vysokoškolák Lukáš, který vyrostl v Dětském domově Uherský Ostroh. Spolu s přáteli pro děti připravil vánoční bruslení a bobování v ostravském sportovním areálu Skalka a večer je vezme na půlnoční mši do kostela. "Kluci a holky mají velkou radost, že se mohou takhle společně sejít. Vzal jsem i dvě děti z našeho uherskoostrožského domova, které by jinak zůstaly na svátky v domově úplně samy," poznamenal Lukáš.

Šestatřicetiletý David, který vyrostl v dnes už neexistujícím Dětském domově v Brušperku a dnes má svou stavební firmu, jezdí se Zámečkem už od svých třinácti let. Nejdříve jako dítě, pak instruktor, kuchař a dnes vedoucí řemeslných dílen. "Byla to moje klukovská parta, která mi dala do života spoustu zkušenost a zážitků. Ty pro mě byly nejdůležitější, ale na Vánoce samozřejmě dáváme dětem i dárky, na které se skládají naši přátelé," vysvětlil David.

S akcí pomohla i důchodkyně Zdenka z Havířova, která část svého dětství prožila v Dětském domově v Čeladné a pak se dostala do pěstounské rodiny. "Vím, že od té doby se domovy hodně změnily, ale pořád stejný je například smutek Vánoc, kdy se na Štědrý den po večeři s dětmi jejich teta rozloučí a přijde noční vychovatelka. S námi prožívají pět dní jako s jednou velkou rodinou," řekla.

Duhové Vánoce Sobol a jeho sdružení Duha Zámeček organizuje už víc než 20 let. Dětem bez rodin se ale věnuje celoročně. "Naším krédem je, že nechceme dětem dávat dárky, ale zážitky. Pro ně je důležité, aby se o sebe dokázaly postarat, měly ve škole dobré známky," řekl Sobol a dodal, že toto krédo porušuje vždy při vánočním setkání, kdy dárky dětem dávají. Pořizuje je za peníze dárců.