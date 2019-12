Vánoční dárky: čím letos zaručeně potěšíte své blízké?

Každý rok se snažíme svým blízkým nadělit krásné a originální dárky, které je potěší a vykouzlí jim úsměv na rtech. Není to ale lehký úkol, každý totiž touží po něčem trochu jiném. Někdo si přeje adrenalinový zážitek, někdo vyžaduje klasiku jako knihu, ozdobu do interiéru nebo něco na zub, někdo má rád technologické vychytávky, které ulehčují každodenní život. Pokud nevíte, kde brát na takové dary inspiraci, máme pro vás spoustu tipů, které se hodí pro celou rodinu, a to včetně vašich čtyřnohých miláčků!

Pro milovníky technologie

Moderní bezdrátová sluchátka

Vsaďte na moderní bezdrátová sluchátka. Moderní sluchátka CONNECT IT True Wireless HYPER-BASS potěší každého, kdo nemá rád zamotané kabely, které nám kolikrát i brání v pohybu. Tato sluchátka se totiž k telefonu či jinému zařízení připojují výhradně pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Zamilujete si je nejen díky jejich vkusnému designu, ale i kvůli dlouhé výdrži baterie. Ta vydrží na jedno nabití přehrávat hudbu až 5 hodin. Disponují rovněž stylovým nabíjecím pouzdrem, které nabízí možnost magnetického nabíjení a zároveň slouží jako powerbanka. Sluchátka stačí připnout k pouzdru pomocí integrovaných magnetů a po nabití je jednoduše vyndat. Výdrž přehrávání za použití dobíjecího pouzdra je pak až krásných 25 hodin. Vynikající zvuk sluchátek zaručuje integrovaná technologie Hyper-Bass, díky které se můžete těšit na kvalitní basy doplněné o vyvážené výšky. Další vychytávkou je pak ovládání ze zadní strany sluchátek. Pouhým dotykem lze měnit hudbu, přetáčet skladby nebo přijímat hovory. K zakoupení jsou na například na www.alza.cz.

Ergonomická myš

Vertikálně tvarovaná bezdrátová myš CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless se bude hodit každému, kdo často pracuje s počítačem. Myš používá přesný optický senzor s možností změny DPI (800/1200/1600) a nabídne celkem 6 tlačítek včetně dobře navrženého kolečka. Mechanické spínače jsou navržené s garantovanou životností 3 milionů kliknutí. Bezproblémové zacházení zaručí protiskluzový pogumovaný Soft-Touch povrch. Díky vysoké přesnosti je myš vhodná také pro práci v grafických editorech. Speciálně navržená ergonomie pro vertikální úchop pak zabraňuje vzniku novodobých zdravotních problémů v podobě syndromu karpálního tunelu. K zakoupení je na www.alza.cz za doporučenou maloobchodní cenu 599 korun.

Pro fanoušky automobilů a závodění

Nezapomenutelný řidičský zážitek

Chcete-li svým blízkým dopřát opravdu nezapomenutelný zážitek, věnujte jim pilotování Formule 1 v nové simulátorové aréně My Race v Praze na Újezdě. Obdarovaní si díky špičkovému pohyblivému kokpitu naplno vychutnají rychlost, přetížení, smyky i terénní nerovnosti. Své schopnosti budou moci vyzkoušet na více než stovce tratí a okruhů jako je například malebné Monako nebo pověstmi opředený Nürburgring. Na výběr budou mít také z nepřeberné palety automobilů, jako jsou třeba supersporty Ferrari či Lamborghini nebo legendární rallye stroj Lancia Delta Integrale. Se vším jim poradí závodní instruktoři, kteří budou po celou dobu jízdy k dispozici. Více informací naleznete na www.MyRace.cz.

Originální automobil s překvapením pod kapotou

Hledáte pro své blízké originální dárek, který je potěší a ještě navíc překvapí? Pak jim darujte tento dřevěný automobil. Je to stylový a designový doplněk, který dodá šmrnc každému interiéru. Největší překvapení ale přijde, až obdarovaný otevře kapotu auta. Skrývá se pod ní totiž skleněná láhev o objemu 0,2 litru, která se dá využít třeba na slivovici nebo lahodný likér. Na láhev navíc můžete nechat vypískovat originální věnování či osobní vzkaz.

V nabídce železnobrodské sklárny DT GLASS je více typů automobilů v několika barevných provedeních. Rozměry všech automobilů a láhví jsou vždy stejné. Ceny se mohou lišit dle délky pískovaného vzkazu. Více informací naleznete na www.darkove-sklo.cz.

Pro ty, kteří si potrpí na originální a neobvyklé dárky

Pálivé a nepálivé omáčky pro milovníky a milovnice papriček

Palíto celoročně nabízí sedm druhů omáček, ty z nejpálivějších papriček světa jsou rajčatová, švestková, mangovo-hořčičná a méně pálivé omáčky Barbecue, Jalapeno a Chipotle salsa, Pečený česnek s chipotle. Ve spolupráci s pražským barem Sad Man's Tongue připravili sadu chilli omáček ve stylu pin-up grills Green Gartner, Black Betty nebo Bond BombShell. Opravdoví milovníci ohně zajisté ocení jednu z nejpálivějších variant s názvem Dragon's Blood. Jedná se o extrémně pálivou omáčku vyrobenou lisováním za studena z 1. a 2. nejpálivější papričky na světě. Nebo Classic Luissiana, která je obdobou omáčky Tabasco s tím rozdílem, že její pálivost dosahuje hodnoty kolem 150 tisíc SHU. K zakoupení jsou na www.palito.cz.

Originální atlas mužů

Bohatě ilustrovaný Experimentální atlas mužů vám v rámci devíti čeledí nabídne několik desítek druhů mužů vyskytujících se na našem území. Zjistíte, jak poznat Skuhravce hypochondrického, odhalíte triky Pijavce zásuvkovitého, seznámíte se s kriticky ohroženými druhy jako Hodník věrný a Výjimečník charakterní, a neodoláte Blahobytníku množivému. Po přečtení této knihy už nikdy nesednete na lep Spořiči drastickému a obloukem se vyhnete například Rypákovci řevnivému. A hlavně: budete se bavit! Kniha úspěšně parodující vědeckou publikaci se zaměřuje na výskyt a signifikantní rysy zkoumaných endemických druhů mužů a chovatelkám či chovatelům poskytuje cenné rady pro domácí péči. Není pochyb, že Experimentální atlas mužů bude skvělým dárkem mezi ženami, které v něm naleznou své drahé polovičky, vysněné partnery či nepovedené ex-partnery, ale i dárkem pro muže se smyslem pro humor a nadsázku. Autorem ilustrací je přední český kreslíř Tomáš Kučerovský.

Pro hudební fanoušky

Lístky na koncert Jesse Cook & Band z Kanady

Celosvětově uznávaný kanadský kytarista, skladatel a producent Jesse Cook, jež ve své tvorbě dokonale kombinuje prvky jazzu a flamenca, se na začátku nového roku poprvé představí českému publiku. Vystoupí za doprovodu svého bandu ve čtvrtek 20. února v pražském Lucerna Music Baru. Jako support vystoupí slovenské uskupení BlueZodiac, které kombinuje pop, soul a blues. Lístky na tento koncert potěší každého, kdo miluje originální tóny, a zakoupíte je v předprodeji v síti GoOut.

Lístky na festival Benátská! s Impulsem

Multižánrový festival Benátská! s Impulsem, který už hezkou řádku let patří mezi největší tuzemské hudební svátky, v příštím roce oslaví již osmadvacáté narozeniny. Akce se odehraje od čtvrtka 23. července do neděle 26. července 2020 v malebném prostředí areálu ve Vesci u Liberce. Už teď je jasné, že ani letos nebude nouze o hvězdy zvučných jmen. Jasným důkazem jsou třeba Olympic, Divokej Bill, Rybičky 48, Vypsaná fiXa či Mandrage. Vstupenku pořídíte aktuálně za zvýhodněnou cenu v předprodeji zde nebo v síti Ticketstream.

Pro vaše čtyřnohé miláčky

Carnilove pochoutky pro kočky

Holistická konzerva Carnilove s bílým krocaním masem ze svaloviny a sobem potěší chuťové buňky každého kočičího mlsouna. Servírovat ji můžete jako kompletní krmivo, "omáčku" na granulky nebo jako šťavnaté a delikátní štědrovečerní menu. Pamlsky Carnilove s čerstvým kachním masem podávejte ideálně z ruky jako odměnu a pamlsek, abyste si užili společné chvíle vánoční pohody a odpočinku.

Pamlsky Carnilove Cat Crunchy Duck with Raspberries 50 g, 35 Kč, Konzerva Carnilove Turkey & Reindeer 100 g, 29 Kč, www.carnilove.cz

Designová vodítka BROK. For The Original Dog

Každý pes je jedinečný a takové si zaslouží i doplňky. Vodítko BROK. je ručně vyráběné z jemné 100% bavlny, která je měkká a poddajná, ale zároveň pevná. Neřeže do ruky ani v okamžiku, kdy pejsek zatáhne. Uzly jsou ručně vázané a kombinované tak, aby vydržely tah i náhlé škubnutí. Pro větší pevnost je navíc uzel u obojku zpevněn voskovanou nití. Protože jsou produkty barveny ručně, nejsou strojově stejné a každý kus je originál. Barev je mnoho, od duhových a módních ombré odstínů až k stylově "pocákaným" vzorům. Vodítka zakoupíte na www.brokivy.cz.