Vánoční stromek ve Varech měl být původně bonsají

Strom pro letošní vánoční trhy v Karlových Varech je už na svém místě. V pondělí jej v Severní ulici pokáceli, převezli a před hotel Thermal zasadili pracovníci Správy lázeňských parků. Podle majitele stromu Valdemara Zalaye měl asi dvanáctimetrový stříbrný smrk být původně bonsají. Řekl to novinářům.

"Mám zahrádku v zahrádkářské kolonií v Počernické ulici. A tam jsem se pokoušel z něho udělat bonsaj, ale smrky to moc nesnášejí, tak jsem se rozhodl jej zasadit do většího květináče a třeba jej použít jako vánoční stromeček," popsal Zalay.

Nakonec ale strom skončil vedle domu, kde muž bydlí. Rostl tam asi 30 let. Jenže pak jeho kořeny začaly zasahovat do kanalizace a strom by musel pryč. Valdemar Zalay ho proto nabídl městu, které každoročně hledá vhodný strom pro vánoční trhy.

Komplikovanou operaci kácení stromu uprostřed ulice už pracovníci lázeňských parků mají nacvičenou. Jeřáb strom nejprve ve vrchní části zachytí, dřevorubec jej pak podřízne a jeřáb strom opatrně položí na připravený nákladní vůz. Celé kácení tak trvalo asi půl hodiny.

Vánoční trhy v Karlových varech budou letos poprvé rozloženy po celé lázeňské zóně od hotelu Thermal až po Císařské lázně. Centrum trhů bude na Mlýnské kolonádě. Slavnostní zahájení je naplánováno na neděli 1. prosince.