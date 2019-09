Ve Valticích začalo dýňobraní. K vidění jsou tykve všech tvarů i velikostí

V zemědělském muzeu ve Valticích na Břeclavsku začalo dýňobraní a výstava dýní, cuket a patisonů, k vidění jsou tykve všech možných tvarů i velikostí. Informovala o tom mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková. Dýňobraní potrvá do neděle, výstava až do konce září.

Návštěvníci muzea se mohou těšit na desítky druhů tykví, tedy především dýní, cuket a patisonů, které podle mluvčí překvapí nevšedním tvarem, velikostí či barvou. Na místě jsou k mání i recepty na dýňové pokrmy. "Součástí víkendové akce budou zábavné aktivity a muzejní dílna pro děti. Malé návštěvníky odměníme za jejich snahu dárkem, který si vyzvednou v pokladně muzea," uvedl v tiskové zprávě ředitel valtického muzea Vilém Křeček.

Dýně je oblíbená podzimní plodina, která pochází z Ameriky. Dává se například do ovocných salátů, na zapečení, vaří se z ní polévky. Chuťově může být připravena nasladko i naslano. Dělají se z nich kompoty, marmelády, džemy. Je bohatým zdrojem minerálů a vitaminů. Některé dýně jsou pěstovány pouze pro dekorační účely a především v podzimních měsících se stávají ozdobou domů, balkonů a teras.

Muzeum je možné po dobu konání výstavy a akce navštívit denně od 9.00 do 17.00. Vstupné činí 120 korun, pro děti a mládež do 18 let je vstup zdarma.

Národní zemědělské muzeum má hlavní výstavní budovu v Praze, valtické muzeum je jedna z jeho čtyř poboček. Jednotlivé pobočky jsou tematicky zaměřené tak, aby svou činností pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny.