Ve Vlčnově vrcholí přípravy na Jízdu králů

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku vrcholí přípravy na Jízdu králů, která se koná od pátku do neděle. Rušno je v rodině krále, desetiletého Davida Chaloupky, i v domácnostech desíti jezdců, letos osmnáctiletých chlapců, kteří utvoří královskou družinu. Přípravami však ožila celá obec.

Zatímco v běžné obci se podle starosty Jiřího Matušíka (nestr. za ODS) počítá čas od Nového roku do Nového roku, v případě Vlčnova je to prý od Jízdy králů do Jízdy králů. Veškeré úpravy se tedy musejí stihnout před jejím vypuknutím. "Pořádek po celé dědině je základ. Musí se zametat silnice, poséct tráva. Od minulého týdne parta dobrovolníků připravuje stánky, které potom bude rozvážet na stanoviště. Pořád něco vylepšujeme. Například v Galerii na Měšťance jsme měnili okna a dveře," uvedl starosta.

Královská rodina uklízí dům i jeho okolí, věnuje se i přípravám pohoštění. "Dolaďujeme objednávky jídla a vdolečků. Dáváme dokupy kroje, zvaní hostů a jejich počítání. Čeká nás generálka a v pátek vyzvednutí krále ve škole, kam pro něj půjdou legrúti," řekla matka krále Irena Chaloupková.

Program slavnosti se opírá o tradiční body, na zvyku Jízdy králů se nic nemění. "Kroje a papírové růže na koně jsou nachystané a doručené. Zajišťujeme poslední technické věci, lidé si sem chodí pro informace a vstupenky, je tu rušno," uvedla Petra Kučerová Brandysová, ředitelka Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Organizátoři se připravují na možnou mokrou variantu, kdy by se doprovodný program přesunul z amfiteátru do kulturního sálu. V případě deště není vyloučený ani posun samotné nedělní Jízdy králů, a to i o několik hodin.

Slavnostní program zahájí v pátek v 17.00 otevření výstavy obrazů Zdeňka Hudečka v Galerii na Měšťance. Poté se v kulturním klubu uskuteční regionální kolo soutěže tanečníků verbuňku. V sobotu akce pokračuje vystoupením folklorních souborů, jarmarkem a ve 20.00 předáním vlády králů. David Chaloupka ji převezme od loňského krále Martina Darka Franty. Následovat bude večerní posezení ve vlčnovských búdách při cimbálových muzikách.

Nedělní program zahájí v 8.00 mše za krále, jeho družinu i za dívky ročníku 2001 a začne jarmark a ukázka řemesel. O hodinu později se královská družina i s králem vydá na obecní úřad, kde ji přijme starosta. Před polednem družina začne v čele krojovaného průvodu od domu krále objíždět obec. Jízdu králů završí v 15.00 v amfiteátru V Jamě pořad Královský vínek a následné rozloučení muzikantů. Program je na webu www.jizdakralu.cz.

Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi, je zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Pochází zřejmě z pohanských dob. Chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži. Kromě Vlčnova mají Jízdu králů v Kunovicích, Hluku a Skoronicích. Jediná vlčnovská se však jezdí každoročně.