Ve Znojmě vystavují bronzové vědro z doby římské

Na výstavě archeologických nálezů v minoritském klášteře ve Znojmě mohou návštěvníci od úterka vidět unikátní bronzové vědro z doby římské, zhruba z počátku tisíciletí. Vykopané bylo u zříceniny hradu Cornštejn. Instalováno bylo až během úterka, přestože výstava začala už v pátek, řekl kurátor a archeolog David Rožnovský.

Výstava se jmenuje Co jste ještě neviděli... s podtitulem Archeologie 2014-2018. Ve výstavním sále jsou tak k vidění výsledky archeologických výzkumů z těchto let včetně toho největšího a dosud neukončeného u obce Dyje. Dále jde například o předměty z výzkumů na vinici Šobes i z drobných prací v okolí znojemské přehrady. Jde o práci odborníků z Jihomoravského muzea ve Znojmě. "V období zmíněných pěti let uskutečnilo pracoviště archeologie 52 odborných dohledů na různých stavbách, z toho bylo 25 akcí pozitivních, tedy že na těchto akcích bylo nutné provést vlastní výkopové a dokumentační práce, během kterých jsme získali řadu zajímavých nálezů," řekl Rožnovský.

Jedním z nich je právě bronzové vědro z doby římské, které veřejnost uvidí poprvé. "Vitrína, ve které bude vystavené, byla až do pondělí na jiné výstavě. Musíme ho opatrně připravit, protože je poměrně křehké. Bylo nalezeno a vyzvednuto ve spolupráci s náhodnými nálezci," řekl Rožnovský.

Mezi další nálezy, které lze označit jako unikátní, patří odlévací pánvička k tavení mědi z pozdní doby kamenné či dvojice vlasových ozdob ze starší doby bronzové, na jejichž výrobu byla užita výrobní technologie zaznamenaná na Moravě poprvé.

Z výstavy je možné odnést si i vlastní minci, jejíž motiv se každý týden mění. Lidé si ji musí sami najít v nádobě s pískem, aby si zkusili, jaký pocit mají archeologové při odkrývání nálezu.

Výstava je přístupná až do 10. listopadu a pro děti jsou připravené různé koutky, kde si mohou něco vyrobit, vymodelovat či slepit.