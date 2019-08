Velký závod na longboardech: na start se postaví i Samková

Již tuto sobotu se na závodní bikrosce v pražských Bohnicích pojede jubilejní pátý ročník longboardového závodu Red Bull Feel The Wheel, za kterým stojí biková legenda Michal Maroši. Stejně jako v předchozích letech se na start postaví i snowboardocrossová královna Eva Samková. Chybět nebude ani warm-up v podobě pátečního pumptrack Challange na BMX kolech nebo nadupaná sobotní after party.

Historie longboardového šílenství s názvem Red Bull Feel The Wheel se začala psát před pěti lety v pražských Řepích a poté následovaly tři ročníky v Benátkách nad Jizerou. Letos se nově přemístí na trať BMX parku nedaleko známé psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. "Dráha splňuje všechny evropské parametry a řadí se mezi ty nejlepší v Čechách. Vloni prošla rekonstrukcí a podařilo se udělat velký asfaltový rozjezd a klopenky," nadšeně popisuje organizátor závodu Michal Maroši.

PODÍVEJTE SE NA TRAŤ OČIMA ZÁVODNÍKŮ:

Premiérová závodní trať bude vyladěná k dokonalosti. Na závodníky čeká jiný profil zatáček a asfalt na rozjezdové rampě i v klopených zatáčkách místo dlažebních kostek z loňska. Osvědčené věci zůstanou, takže se opět pojede postupovým pavoukem v šesti lidech najednou. O složení rozjížděk budou rozhodovat časy z kvalifikačních kol a startovní pole se bude samozřejmě dělit na kluky a holky.

Zásadní bude potrénovat sílu v nohách, protože se bude opět pumpovat až do zemdlení. Technika, vytrvalost a taktika nakonec rozseknou, kdo si letos domů odtáhne trofej nejrychlejšího rollera. Do boje se opět zapojí i olympijská medailistka Eva Samková, která si už třikrát odvezla zlato. "Udělám maximum pro to, abych zase vyhrála. Ale hlavně je to super zábava. Každopádně nejvíc mě na Feel The Wheel baví, že jsou to sice závody, ale vůbec nemusím vyhrát. Prostě se nic nestane, když nevyhraji a nemusím být smutná. Když vyhraji, tak je to ale samozřejmě lepší," vzkazuje divákům Eva Samková.

Chybět nebude ani doprovodný program. Součástí akce bude totiž i pumptrack Challange na BMX kolech, který proběhne již v pátek 9. srpna. Hlavní program začne v sobotu 10. srpna v 10:00 ráno. Kvalifikace se pojedou od 13:00, hlavní závod pak od 16:00. Po ježdění se bude slavit na afterparty, která proběhne v nedalekém klubu Troja, kde zahrají Three Wild Guns. V lokalitě půjde i zakempovat a to i v obytkách od pátku do neděle. Vstup bude pro všechny zdarma.

"Na celém světě se nejede podobný závod. Je to unikát s atmosférou, co by se dala krájet," vzkazuje na závěr nerozhodným návštěvníkům hlava závodu Michal Maroši. Více informací najdete ZDE.