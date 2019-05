Věřící mají pro papeže dar. Předají mu sochu svaté Anežky

Sochu svaté Anežky České doplněnou stuhami s otisky prstů všech lidí, kteří na dar přispějí, předají věřící papeži Františkovi jako dar při letošní národní pouti do Říma. Připomene 30 let od chvíle, kdy jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II. v Římě Anežku Českou. Plastiku vytváří sochař Daniel Ignác Trubač a otisky, které se nevejdou na stuhy, se budou sbírat na speciální archy ručního papíru, které sochu do Říma doprovodí, sdělil dnes v tiskové zprávě Pavel Sršeň, mluvčí Biskupství královéhradeckého.

"Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách společnosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit. Navázat na tu velkou národní duchovní obnovu před 30 lety," uvedl královéhradecký biskup Jan Vokál, který předsedá přípravnému výboru pouti.

Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro chudé. Každý dárce dostane pamětní medaili a potvrzení, že se na daru pro papeže podílel. Sbírku budou jednotlivé farnosti pořádat od června do konce prázdnin. Doporučena je částka 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek. Pouť do Říma se skuteční 11. až 13. listopadu, následovat ji bude slavnostní bohoslužba v pražské svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu. Pořadatelé pouti počítají s účastí stovek až tisíců poutníků

Kanonizace Anežky Přemyslovny se 12. listopadu 1989 v Římě účastnilo až deset tisíc Čechů, jimž úřady v rozporu s dosavadními zvyklostmi umožnily cestu do Itálie. Poutníky vedl kardinál František Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize. Svatořečení Anežky bylo následně považováno za předzvěst listopadových událostí.

Socha Koruna svaté Anežky bude ověnčena stuhami s poděkováním a modlitbami k české světici považované za symbol svobody v českých zemích. Jedna ze stuh ponese oslavnou esej Jaroslava Seiferta na přemyslovskou princeznu. Dílo bude odlito z bronzu, umístěno bude na velkém podstavci vysokém natolik, aby poutník, který vzhlíží k její nebeské koruně, musel pozvednout svůj zrak a viděl zároveň korunu přemyslovskou i nebeskou, uvedl Sršeň. Celková výška díla bude 230 centimetrů.