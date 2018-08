Vesnice se chlubí muzeem umění pod otevřeným nebem

Kultovní umělecká díla ze světoznámého muzea moderního umění v New Yorku mohou obdivovat lidé z bulharské vesničky Staro Železare, aniž by museli cestovat do zahraničí. Její uličky jsou totiž zaplaveny reprodukcemi významných uměleckých děl, napsal server Balkan Insight. Autory streetartové výstavy jsou umělci z Polska a Bulharska.

Obrazy zdobí ve vesničce Staro Železare zdi domů i ploty. Lidé tak mohou obdivovat umělecká díla proslulá po celém světě; mimo jiné hodiny Salvadora Dalího, zemědělské malby Marca Chagalla, kultovní portrét Marylin Monroeové od Andyho Warhola nebo abstraktní obrazy Jacksona Pollocka.

Po boku místních obyvatel zachytili umělci také některé známé osobnosti. V muzeu pod otevřeným nebem si tak mohou lidé prohlédnout například amerického prezidenta Donalda Trumpa sedícího na káře, kterou táhne traktor, nebo britskou královnu Alžbětu II. ve veselém hovoru s místní ženou. Zdi bulharské vesnice zdobí také portréty několika papežů, kubánského revolucionáře Che Guevary nebo bývalého šéfa palestinské samosprávy Jásira Arafata.

Autory děl jsou manželský pár Katarzyna a Ventzislav Piriankovi a jejich studenti, které vyučují v polské Poznani. Každoročně pořádá pár v bulharské vesnici, odkud Ventzislav pochází, letní umělecký festival na určité téma.