Veteráni se rozloučí se sezonou jízdou po Přerovsku

Více než stovka historických aut a motocyklů se v neděli rozloučí se sezonou spanilou jízdou přes desítky obcí Přerovska a Kroměřížska. Na zhruba osmdesátikilometrový okruh vyrazí z náměstí v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, cílem se stane již tradičně středověký hrad Helfštýn. Na trasu se vydají veteráni vyrobení do roku 1987, v koloně aut a motocyklů však nebudou chybět ani historické skvosty z předválečných let. Akce má velký ohlas, zájem diváků vzbuzuje po celé trati.

"Má být pěkné počasí, předpokládám, že letos dorazí zhruba 120 vozidel, z toho 30 až 40 procent budou tvořit motocykly a zbytek auta. V koloně bude odhadem polovina předválečných a polovina poválečných strojů. Na akci jezdí účastníci z celé Moravy, od Brna po Ostravu, a někteří i z Čech. Jde o to se sejít a rozloučit se sezonou," řekl Jiří Zemánek z pořádajícího Oldtimer Clubu Helfštýn.

Nablýskaná auta a a historické motocykly si budou moci diváci prohlédnout od 9 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou, odkud budou startovat v 10.30. Kolona veteránů si to tentokrát zamíří směrem na Veselíčko, Lazníky, Zákřov, Tršice, Penčice, Buk a Radvanice a odtud se vydá do Oseka nad Bečvou, Pavlovic u Přerova a směrem na Dřevohostice, kde budou mít zastávku v tamním muzeu a na zámku.

Trasa bude poté pokračovat do Bystřice pod Hostýnem a Opatovic, cíl je na hradě Helfštýn, kam by měli řidiči dorazit kolem 14 hodin. "Lidé k nám jezdí i kvůli tomu, že trasa je každoročně jiná. Závěry sezony jsme totiž začali koncipovat tak, aby se jelo pokaždé někam jinak. Náš kraj je krásný, chceme proto pokaždé nabídnout něco jiného," doplnil Zemánek. Kolona veteránů se tak v minulých letech vydala například již na Svatý Kopeček, na Potštátsko či do Chropyně nebo na zámek Lešná.

Mnozí majitelé se na slavnostní rozloučení řádně připravují, své veterány před jízdou naleští a mávajícím divákům po trase kynou v dobovém oblečení a zdraví hlasitým troubením. Podle pořadatelů nejde o rychlost, ale hlavně o to v pořádku dojet. "Jde o tu pohodu. Navíc máme úžasný cíl, je pro nás čest vyjet s veteránem na hrad a vystavit ho tam," doplnil Zemánek.

Ukončení sezony Oldtimer club Helfštýn pořádá od roku 2000, kdy byl založen. V prvních ročnících jezdilo po trase 20 až 30 vozidel, nyní se kolona rozrostla až na 120 strojů.