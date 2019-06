Vídeňská škola spojuje tradici s moderním titanzinkem

Povedených příkladů organického propojení moderních prvků s klasickou architekturou není mnoho. Jeden takový vznikl nedávno ve Vídni, kde se podařilo skloubit klasickou budovu školy s moderní přístavbou. Výsledkem je ceněný projekt, který dokonce získal prestižní ocenění Architekturwettbewerb v kategorii Nová výstavba a přístavba.

Kombinace tradiční stavby s moderními prvky představuje pro každého architekta neobyčejnou výzvu. O tom, jak se s náročným úkolem vypořádalo studio NMPB Architekten z Vídně, je možné se přesvědčit na jejich projektu vídeňské základní školy Essling. Klasická školní budova získala moderní přístavbu, jejíž fasádu tvoří kombinace skla a titanzinkové krytiny Rheinzink.

Škola získala nové prostory a více světla do tříd

Základní škola přístavbou rozšířila stávající budovu o osm tříd, dvě společenské místnosti a relaxační prostory. Široké prostory chodby a schodiště vytvářejí prostor pro další činnosti žáků. Vzniklé atrium umožňuje pořádání nejrůznějších školních akcí. "Záměrem bylo vytvořit kompaktní budovu, která by co nejlépe využila stávající prostor podél zakřivené konstrukční linie a co nejvíce rozšířila otevřený prostor kolem téměř uzavřeného dvora. Pro nás bylo především zajímavé vypořádat se s fasádou a jejím zakřivením," uvedla Andrea Neuwirth ze studia NMPB s tím, že jako nejvhodnější materiál pro tento účel byl titanzinek Rheinzink v provedení prePATINA. Celou fasádu nakonec tvoří 450 metrů čtverečních tohoto odolného ekologického materiálu. Ten navíc časem přirozeně patinuje, a tím získává ochrannou vrstvu, takže je bezúdržbový.