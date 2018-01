VIDEO: Chlapci v Británii uplavala kamera, našla se v Německu

Desetiletý William Etherton z anglického města Hull ztratil před čtyřmi měsíci videokameru. V duchu se s ní hned rozloučil, protože ji spláchlo moře. Svůj aparát ale dostal zpět. Vrátil mu ho obyvatel malého ostrova Süderoog u německého pobřeží, který nevelký přístroj našel na břehu.

Kameru Williamovi vlny odnesly 1. září v Thornwickém zálivu v hrabství Yorkshire na východním pobřeží Anglie. Přístroj pak plul Severním mořem více než dva měsíce, než ho vlny opět vynesly na břeh - v Německu na ostrově Süderoog.

Tam kameru 2. listopadu našel Roland Spreer. Díky vodotěsnému obalu byla stále funkční, a část dobrodružné plavby podle DPA dokonce sama zdokumentovala jako video. Spreerův syn Holger pak film umístil na Facebook se záměrem najít majitele.

Z videa se postupně stal virální hit, o němž informovala média. Zprávy o nalezené videokameře nakonec upoutaly pozornost Williamova otce, díky čemuž se dnes přístroj mohl vrátit do chlapcových rukou.

Here's a quirky story about a digital camera we loved! On the German island of Süderoog, Holger Spreer and Nele Wree have created an archive of objects found on their beach.