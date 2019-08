VIDEO: Lednice ze srázu? Za tento čin tvrdě zaplatil

U jihošpanělského města Almería si chtěl muž ulehčit práci s vyhazováním staré lednice tím, že jí shodil ze srázu. To se mu však nevyplatilo. Nejenže dostal pokutu 45 tisíc eur (1,2 milionu Kč), policie mu také nařídila chladničku z rokle vyzvednout a odvézt na místo k tomu určené. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Jednání, které kolega zmíněného muže natočil, úřady označily za zločin proti přírodě. Muži v krátkém videu žertovali, že lednici takto recyklují a následně se bavili o tom, kolikrát se při pádu ze skály otočila.

Video na twitteru sdílela španělská civilní garda a doplnila k němu také záběry, na kterých muži tlačí lednici po srázu zpět nahoru, patrně v horkém letním počasí. Úřady nyní vyšetřují také společnost, pro kterou muži pracují.

Nejde přitom o jediný incident. Španělské úřady oznámily, že vyšetřují případ, kdy muž hodil ze srázu pračku. I tento čin byl zdokumentován na videu.

