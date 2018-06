VIDEO: Majitel oklamal vlastní kočku. Doslova zmizel

Sociální sítě zahltila v posledních dnech skutečně neobvyklá výzva. Pejskaři zaznamenávali, jak se jim povedlo zmizet, a nachytat tak svého čtyřnohého kamaráda. Jednoduše přes sebe hodili prostěradlo přímo před zraky svého mazlíčka, a než stačilo dopadnout na zem, tak se utekli schovat. Pozadu nyní nezůstávají ani milovníci koček. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Svoji kočku se pokusil po vzoru pejskařů obelstít také Jordan Erario z New Yorku. Video zobrazuje, jak na sebe Jordan upozorňuje a volá na svoji kočku, která odpočívá na posteli. Zároveň před sebou drží šedé prostěradlo, které najednou vyhodí do výšky a běží se schovat. Než dopadne prostěradlo na zem, je Jordan bezpečně ukrytý.

Jeho chlupatý kamarád v tom okamžiku zbystří, seskakuje z postele a vyráží hledat svého páníčka. Na okamžik se zastaví na místě, kde Jordan "zmizel" a začne vyskakovat na blízké dveře. Zároveň ho hlasitě "volá" a je evidentní, že neví, co se stalo. "Viděl jsem to na sociální síti, všichni to dělali se psem, tak jsem se rozhodl, že se o to pokusím taky s kočkou," vysvětluje Jordan.