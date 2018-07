VIDEO: Spanilá jízda motocyklů Harley-Davidson jede Prahou

První motorkáři vyjeli dopoledne z Letenské pláně na spanilou jízdu motocyklů Harley-Davidson Prahou. Hlavním městem jich v příštích hodinách mají postupně projet čtyři tisíce. Doprava na trase je omezena, policie na akci dohlíží. Spanilá jízda je součástí oslav 115. výročí založení značky Harley-Davidson, které se konají na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července.

Do Prahy kvůli tomu přijelo zhruba 60 tisíc motorkářů, organizátoři dále očekávali dalších asi 40 tisíc návštěvníků. Kvůli omezené kapacitě se účastníci spanilé jízdy losovali.

Odstartovala v 10.00 z Letenské pláně, motorkáři vyjíždějí ve třech vlnách, první v 10.00, další má přijít na řadu o hodinu později a poslední ve 12.30. Z Letné účastníci pojedou Letenským tunelem, pak na magistrálu přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou na holešovické výstaviště. Akce by měla skončit zhruba do 13.00. Centrem města projede podle pořadatelů 4000 motocyklů této značky.

Do Prahy dorazili motorkáři ze 77 zemí. Kromě Čechů jich je nejvíce z Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Bohaté zastoupení by podle organizátorů měly mít také státy východní Evropy, především Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Polsko. "Ale máme účastníky i ze vzdálenějších zemí, jako jsou například Austrálie, Nový Zéland nebo Indie," uvedl organizátor akce Jaroslav Vavřina. Nejstarším účastníkem je 83letý Ital, který přijel na svém Harley-Davidson Road King z Říma. Nejvzdálenější účastník je z Číny, do Prahy urazil na motorce po vlastní ose 14 tisíc kilometrů.

Mluvčí záchranářů a policistů v pátek řekli, že setkání motorkářů je zatím bez vážnějších komplikací. Záchranáři do pátečních 17.00 ošetřili 32 lidí, z toho čtyři převezli do nemocnice.