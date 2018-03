Vlak připomínající legie získá vlastní parní lokomotivu

Repliku vlaku československých legionářů, takzvaný legiovlak, by od května mohla táhnout vlastní parní lokomotiva. Československá obec legionářská (ČsOL), která projekt připravuje, stroj koupila v roce 2016, do května by měl být opraven. Vlakovou soupravu by také měl doplnit cisternový a plošinový vůz, na kterém si bude parní lokomotiva vozit vodu a uhlí, řekli tajemník ČsOL Milan Mojžíš a tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag.

Lokomotivu ČsOL koupilo od občanského sdružení, které se zabývá záchranou technických památek a sdružuje příznivce historie železnice. Její rekonstrukce měla být podle původních plánů skončena do začátku letošní sezony, kvůli zpoždění generální opravy kotle se ale opozdila. Od května by ale mohla být součástí legiovlaku. "Vlak bude unikátní, protože jeho hnací silou bude parní lokomotiva. Žádný jiný takový projekt v Evropě není," poznamenal Charfreitag.

Legionáři věří, že zapojení parní lokomotivy bude velkým lákadlem pro lidi. Na začátku projektu legiovlaku podle nich lidé byli zklamaní, že souprava parní lokomotivu neměla. Pokoušeli se ji proto pronajímat, bylo to ale velmi drahé.

Zapojení nového stroje je podle něj poměrně logisticky náročné, protože na nádražích nejsou vodní pumpy a sklady uhlí jako v době, kdy byly parní lokomotivy používány. Od Českých drah si proto ČsOL půjčila cisternový vůz, který nechala opravit a ve kterém bude vozit vodu. Stejně je půjčený plošinový vůz na uhlí. "Obsluha se zvětšuje o osádku parní lokomotivy, ještě proto připojujeme vůz z roku 1931, aby se tam kluci vešli a mohli tam žít a bydlet," dodal Charfreitag.

ČsOL v legiovlaku tuto sezonu, která začne v polovině března, plánuje představit také další novinky. Získali pro něj historickou polní kuchyni, která byla vyráběna ve Studénce. Ve spolupráci s loutkářským muzeem v Chrudimi plánují od března do září výstavu originálních loutek, které legionáři vyráběli v Itálii a hráli s nimi loutkové divadlo. Od května do září pak budou hrát pro návštěvníky legiovlaku loutkové představení.

Letos by organizátoři chtěli s legiovlakem zavítat do více než 30 měst. Zastavit by se chtěli v květnu i v Rumburku a Novém Boru na připomínce 100. výročí rumburské vzpoury. Předvedou během ní rekonstrukci bitvy legionářů s bolševiky v Rusku. V plánu jsou i ukázky legionářské výstroje nebo průvod městem.

Replika legionářského vlaku byla postavena v rámci projektu Legie 100, který připomíná 100 let od vzniku československých legií a dalších událostí spjatých s legiemi. Finančně na něj přispělo ministerstvo obrany nebo České dráhy. Představuje vlakové soupravy, kterými se českoslovenští legionáři pohybovali po ruské železnici za první světové války a po jejím skončení. Vagony jsou zrekonstruovány po vzoru vozů, které legionáři skutečně používali. Cílem projektu je lidem představit život a boj československých vojáků na Transsibiřské magistrále.