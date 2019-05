Vlakové pošty dojezdily před 20 lety. Jejich historie je bohatá

Před 20 lety, 29. května 1999, bylo v České republice zrušeno posledních 31 vlakových pošt. Ambulantní pošty, tedy pošty vedené v upravených dopravních prostředcích a s nimi spojený systém třídění zásilek za jízdy, se tak po zhruba 150 letech staly v tuzemsku už jen historií. Velká třídicí centra, vybavovaná automatickými linkami, už totiž jejich služby nepotřebovala.

Ještě v roce 1994 přitom v Česku fungovalo 96 vlakových pošt, 33 automobilových pošt a deset úhrnných železničních přeprav. Jejich první výrazná redukce nastala v následujícím roce, kdy byla zrušena většina automobilových pošt v jižních Čechách. O dva roky později pak bylo zrušeno zbylých 25 automobilových pošt, 16 vlakových pošt a šest úhrnných železničních přeprav.

Na území dnešní ČR byly první zásilky přepraveny železnicí krátce po otevření tratě z Olomouce do Prahy v roce 1845. Dopisy a balíky byly přepravovány služebními vagóny dráhy nebo v nákladních vozech. Převratnou novinkou bylo až zavedení speciálních vlakových pošt. Obdivuhodně jednoduchá myšlenka vycházela z úspory času tříděním zásilek během jízdy a objevila se v roce 1837 v kolébce železnice, v Anglii, odkud se záhy rozšířila do dalších zemí.

V tuzemsku byl provoz vlakových pošt zahájen 1. srpna 1850 poštou číslo 1 z Vídně do Bohumína, kde bylo napojení dále do Pruska, Francie a Belgie. Do Prahy přijela první vlaková pošta 7. dubna 1851 z Vídně po jízdě dlouhé 16 hodin a 15 minut.