Vlastivědné muzeum láká na výstavu pábitele Bezděčka

S recesí, nadhledem a vtipem se věnuje tramvajím a jejich pozoruhodnému "životu" nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Nese název Bláznivé tramvaje a návštěvníky zavede prostřednictvím obrazů a kreseb do světa skutečností i fikce. Jejím autorem je pábitel Pavel Bezděčka. Výstava se věnuje olomouckým tramvajím, a tramvajím v Jihlavě, kde jezdily do roku 1948. V Jihlavě ji mohli návštěvníci spatřit již dvakrát, v Olomouci se představuje poprvé, řekl autor výstavy.

"Výstava je pábitelská, recesní. Chtěl jsem návštěvníkům představit svou starou myšlenku, že tramvaje, zejména staré historické tramvaje, si žijí svým vlastním životem, který bývá často velice složitý, a také pábitelskou myšlenku, že tramvaje nejsou vynálezem moderní doby, ale že tady byly s člověkem odjakživa," uvedl autor výstavy Pavel Bezděčka.

Autor "odhaluje" řadu dosud skrytých tajemství i nečekaných tramvajových souvislostí v celosvětovém pojetí. Obrazy a kresbami přesvědčuje návštěvníky, že tramvaje lze nalézt již v egyptských hieroglyfech nebo v geoglyfech peruánské planiny Nazca. Vyvrací také různé "omyly" jako srážku Titaniku s ledovcem. "Titanic se na volném oceánu srazil se starou tramvají, která dva roky předtím zmizela z Jihlavy. Je to prostě velmi složité téma," uvedl s úsměvem Bezděčka.

Výstavou provází desítka obrazů na plátně vytvořených počítačovou malbou, kresby a fotomontáže. Aby se mohl autor tématu věnovat pábitelsky, musel vycházet z celé databáze informací o tramvajích z celého světa. "Je to velice pracné. Na správné pábení musíte nastudovat velkou spoustu materiálů. V textu musí být minimálně 90 procent ověřitelné pravdy včetně jmen, míst a letopočtů, všechno musí sedět. Pouze je tam ta malá část, kdy to není pravda," doplnil autor. "Myslím, že výstava v této době může návštěvníky pobavit a potěšit a lidé mohou u toho i přemýšlet. Je to výstava jiného typu, než jsou zvyklí," dodal Bezděčka.

"V Olomouci jsem žil prvních 25 let života, bydlel jsem přímo ve středu města, takže tehdejší tramvaje byly fenoménem mého dětství a dospívání. Nyní žiji v Jihlavě, kde tramvaje od roku 1948 nejezdí, ale tramvajová tradice tady je a lidé na ně často vzpomínají," dodal autor výstavy.

Výstavu ve Vlastivědném muzeu v Mánesově galerii mohou lidé navštívit do 29. března.