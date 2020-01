Vlčnov představí krále letošní Jízdy králů

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku se v sobotu 25. ledna večer poprvé na veřejnosti ukáže král letošního ročníku Jízdy králů. Představí se na krojovém plese po boku své družiny, chlapců a dívek narozených v roce 2002. Jízda králů doprovázená přehlídkou krojů a nazdobených koní vyvrcholí průvodem poslední květnovou neděli. V roce 2011 byla zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Pátrání po králi je vždy výsadou místních chlapců. "Vytipují si rodiny, kde mají chlapce ve věku kolem deseti let, a jdou se k rodičům přímo zeptat, jestli by jim dali syna za krále. Rodina si většinou vezme nějaký čas na rozmyšlenou, ne vždy se to podaří hned napoprvé. Loni myslím obešli čtyři nebo pět rodin," řekla ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury Petra Kučerová Brandysová.

Tentokrát pojede na koni v ženském kroji a s růží v ústech žák třetí třídy vlčnovské základní školy, devítiletý Josef Pavelčík. Královskou družinu utvoří 12 chlapců. Při aktivitách, které je do Jízdy králů čekají, i při iniciačním obřadu, kdy starosta při Jízdě králů vítá osmnáctileté do dospělosti, je bude provázet stejný počet dívek.

Královskou rodinu čekají povinnosti, které začínají plesem. Musí například přichystat kroje nebo pohoštění pro družinu a děvčata z ročníku. Po plese bude následovat příprava na Velikonoce, poté čeká krále s družinou stavba májky, bude si také zkoušet jízdu na koni. "Pavelčíkovi mají ve Vlčnově kořeny, rodiče i prarodiče krále se kolem Jízdy králů pohybovali léta. Je to rodina, která se do kulturního dění v dědině zapojuje dlouhodobě," doplnila Kučerová Brandysová.

Převlek za ženu

Před Jízdou králů rodina znovu chystá kroje a občerstvení, musí se postarat i o výzdobu koně. "Část materiálu dostávají od nás. Máme tetičky, které to dělají pro spoustu jezdců předem. Mohou si od nás půjčit i pokladničky, zvonečky nebo kroje. Cokoliv potřebují poradit a sehnat, tak od toho jsme tady," doplnila Kučerová Brandysová.

Náklady pro královskou rodinu související s Jízdou králů se počítají na desetitisíce korun. Může však počítat s příspěvkem obce a Společnosti Jízdy králů, vždy také dostává část peněz, které od diváků vybere při vyvolávkách královská družina. Podpora rodině zajišťuje to, aby role krále nebyla určena pouze bohatším.

Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi. Pochází zřejmě již z pohanských dob. Chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži.