Vodáci odemkli řeku Lužnici, zúčastnilo se asi 170 lodí

Vodáci v sobotu symbolicky odemkli řeku Lužnici. Akce Odemykání Lužnice se v Suchdole nad Lužnicí zúčastnilo asi 170 lodí. Je to více než v jiných letech, díky pěknému počasí. Bylo to 40. odemykání řeky. Řekl to Jan Wipplinger ze suchdolského vodáckého oddílu.

Někteří vodáci se během plavby i koupali. Teploty v kraji dnes dosahují 18 stupňů. Jak řekl Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, na většině stanic bylo dnes přes 16 stupňů, v Českých Budějovicích po 15:00 naměřili meteorologové 18,2 stupně.

Další akce čekají jihočeské vodáky v dubnu. Odemykání Vltavy, při němž se pluje z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, bude 13. dubna. Odemykání Malše, plavba z Římova do Českých Budějovic, je plánovaná na 27. duben.

Na Lužnici dnes vodáci u Klikovského mostu odemkli tradičně řeku symbolicky velkým klíčem. Přivítali je zástupci suchdolského vodáckého oddílu i starosta, rovněž je seznámili se stavem vody.

"Zájem byl letos vyšší. Odemykání se zúčastnilo zhruba 160 až 170 lodí, což je veliká účast. Počasí je příznivé, voda super. Voda je v korytě, není z koryta vylitá, nicméně je optimální stav: není nebezpečný, při plavbě nebyly žádné překážky ani jsem nezaznamenal moc převrhnutých lodí," řekl Wipplinger. Při odemykání bylo asi 90 procent laminátových a plastových kánoí, gumové čluny jsou výjimkou.

Vodáci při odemykání Lužnice končí zpravidla na tábořišti v Majdaleně, asi po 12 kilometrech plavby. Při některých jiných ročnících byl na březích sníh. "Dnes jsme měli na počasí štěstí," řekl Wipplinger.

Lužnice je poklidná nížinná řeka, od pramene k soutoku s Vltavou dlouhá kolem 200 kilometrů. Proud bývá rychlejší jen při tání sněhu nebo po větších deštích. Vodáků jezdí v sezoně tisíce. Jejich zájem dokládají zamykání první říjnovou sobotu, odemykání poslední sobotu v březnu i Vánoční jízda 25. prosince. Při ní několikrát vodáci i prolamovali led.

"Podle loňské sezony mám pocit, že se na Lužnici vrací více a více vodáků, kterým už vadí komerčně přeplněné řeky. Lužnice zase nabývá na popularitě, svojí nedotčenou přírodou a krásou, hlavně ten náš horní úsek," řekl Wipplinger. Většina vodáků jezdí takzvanou Novou řeku; Stará řeka je často plná překážek, protože teče skrz CHKO a rezervaci, tudíž koryto pro vodáky nikdo příliš neupravuje, řekl Wipplinger.

I na Lužnici jsou ale nebezpečná místa, jako jez Pilař, kterému se někdy říká jez smrti. O život tam přišlo několik desítek lidí. Vodáci v tomto místě přenášejí lodě po břehu.