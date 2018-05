Vřelé přijetí. Convoy of Liberty s veterány zavítal do Plzně

Konvoj více než 220 kusů historické vojenské techniky Convoy of Liberty přivítaly v centru Plzně tisíce lidí. Potleskem a vlajkami zdravili návštěvníci Slavností svobody i americké a belgické veterány, kteří přijeli na čestných místech konvoje v autech vyzdobených šeříky. Připomínka osvobození Plzně americkou armádou v květnu 1945 je pro mnoho obyvatel města emotivní záležitostí, zejména pro ty, kteří konec druhé světové války sami zažili.

"Když přijeli Američani, bylo mi dva a půl roku, mojí sestře bylo sedm a půl roku. Můj táta je vozil do rodiny, chodili k nám domů. Máti jim prala košile, oni nám nosili čokoládu, konzervy. Byli tady do listopadu. Do dneška jsem přítel vnuka generála Pattona a do dneška si píšu s vojáky z druhé pěší divize, která do Plzně přijela jako druhá po šestnácté divizi," řekl pamětník Zdeněk Jeřábek. George Patton Waters na letošní Slavnosti svobody osobně dorazil. Z veteránů do Plzně přijeli Američané George Thompson, James Duncan a Earl Ingram, z Belgie pak Louis Gihoul, Michel Gilain, Hubert Rauw a Valère Gustin.

Convoy of Liberty vyrazil v sobotu dopoledne z plzeňské Sukovy ulice, projel asi dvoukilometrovou trasu přes Klatovskou třídu na náměstí Republiky. Konvoj ve vzduchu doprovodily současné vojenské letouny i legendární stíhací letadlo britského královského letectva za druhé světové války Spitfire.

Program Slavností svobody bude pokračovat i v neděli. Po celou dobu trvání oslav si mohou lidé prohlédnout tábor současné US Army i americké pěší 2. divize, který představuje život amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945. Program vyvrcholí v neděli v 16.00 hlavním vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko!. Program slavností mohou lidé najít na webových stránkách www.slavnostisvobody.cz