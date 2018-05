Vůz Benz Victoria se dočasně vrátil do Liberce

Do Liberce se dočasně vrátil nejstarší automobil provozovaný v českých zemích. V roce 1893 ho zakoupil liberecký velkoprůmyslník Theodor von Liebieg mladší. Vůz Benz Victoria bude na výstavě obrazů bratrů Charlemontových, která začne v Oblastní galerii ve čtvrtek příští týden. Za pořadatele to sdělila Tereza Valchová.

"Auto se totiž stalo námětem známého obrazu Huga Charlemonta," dodala.

Historické vozidlo patří do sbírky Národního technického muzea v Praze, které ho získalo po 2. světové válce. Původně ho vlastnil liberecký textilní továrník, který byl v českých zemích průkopníkem motorismu a držitel prvního řidičského průkazu. Vozidlo s jednoválcovým motorem jezdilo maximální rychlostí 20 kilometrů v hodině. Jeho spotřeba byla 14 až 18 litrů lehkého benzínu a vůz potřeboval i 150 litrů vody k chlazení na 100 kilometrů.

"Theodor von Liebieg s ním absolvoval první známou dálkovou jízdu na světě do Gondorfu nad Moselou a následně do Remeše," uvedla Valchová. Do roku 1898 s automobilem továrník najezdil dvacet tisíc kilometrů. "Takže není divu, že si jej přál mít zvěčněný i na obraze," dodala.

Autorem obrazu je Hugo Charlemont a zachycuje Benz Victorii při projížďce krajinou v okolí Liberce. "Auto řídí Theodor, vedle něho sedí jeho snoubenka Marie Ida Blaschka," řekla kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová. V libereckém archivu kurátorka objevila i fotografii, podle jejíž předlohy obraz vznikal.

Motiv auta se na obrazech bratrů Charlemontových objevují vícekrát. Osud některých děl ale není známý. Štěpanovičová například objevila v archivu fotografii, na níž je zachycen Eduard Charlemont, jak maluje vůz Daimler s tříčlennou posádkou. "Kde se dnes obraz nachází, nikdo neví," dodala kurátorka. Výstava Fenomén Charlemont představí tvorbu tří bratří Eduarda, Huga a Theodora z přelomu 19. a 20. století. Vernisáž bude ve čtvrtek 17. května, výstava potrvá do 9. září.