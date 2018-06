Výhra v soutěži je největším oceněním naší práce, říká ředitelka muzea

Regionální muzeum Mělník letos hned dvakrát zabodovalo v soutěži Muzeum roku 2017. První místo obsadilo přímo muzeum, třetí místo získalo skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka, které muzeum spravuje. Podle ředitelky muzea Miloslavy Havlíčkové je výhra v anketě největším oceněním práce zaměstnanců muzea.

Mělnické muzeum se v anketě Muzeum roku umístilo na stupních vítězů také o rok dříve, kdy obsadilo druhé místo. "Že jsme získali třetí místo za skalní obydlí Lhotka, to pro nás bylo největší překvapení, protože to nikdo nečekal," řekla Havlíčková. Úspěch v anketě je podle ní pro muzeum nejvyšším oceněním. "Pro nás to znamená, že lidé k nám chodí rádi a že se jim u nás líbí, že to asi děláme poměrně dobře. Není to (anketa) anonymní, takže ti lidé, co tam dají hlas, si za ním stojí," uvedla ředitelka.

Muzeum se kromě klasických výstav zaměřuje na pořádání různě zaměřených akcí především pro školy. "Stává se nám, že ani nejsme schopni uspokojit zájem škol. Někdy nás porovnávají s jinými institucemi a říkají, že se to nedá vůbec srovnat. Během našeho programu se třeba hraje i divadlo, používají se kostýmy. Lidé se naučí spoustu věcí, které si zapamatují, protože to není tou školskou formou, oni se do všeho zapojují," řekla Havlíčková.

Kromě historie se mělnické muzeum věnuje také aktuálním tématům. Instituce je například zapojená do sociálně-preventivního projektu pro školy, který se koná ve spolupráci s oddělením prevence kriminality Mělníka, policií, hasiči i záchrannou službou. V rámci těchto akcí se školákům ukazují například důsledky užívání drog nebo kyberšikany. "Je to společensky velice důležité, jsou to témata, která jsou v dnešním světě na každodenním pořádku a ničí to spoustu rodin," uvedla ředitelka.

Veřejnost má podle ní zkreslenou představu o muzeích. "Veřejnost má hodně často velmi zkreslený a nepravdivý pohled na muzeum. Převládá prvorepublikový pohled, že muzeum jsou zaprášené skříně, v tom se něco vystavuje. Muzeum je dnes ale moderní instituce, která má veřejnosti co říci k současnosti i budoucnosti," řekla Havlíčková.

Muzeum se letos zabývá také výročím 100 let založení republiky. Koncem května byla zahájena exteriérová výstava s názvem Mělník na cestě k 28. říjnu 1918. Muzeum v rámci výstavy, která potrvá až do 11. listopadu, plánuje komentované prohlídky s autorem libreta, historikem Lukášem Snopkem. Výstava je umístěna na nároží mělnického náměstí Míru a Svatováclavské ulice.

V současnosti mohou lidé v muzeu navštívit výstavu Ano, pane doktore, která představuje prvorepublikové zdravotnictví. Od poloviny července až do konce října bude muzeum lákat na návštěvu všechny milovníky koček na výstavu Mňaaau! aneb Kočky v muzeu.

Muzeum má celoročně otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00. Dospělého vyjde vstupné na 30 korun, snížené stojí 20 korun a rodinné 60 korun. Loni navštívilo muzeum zhruba 40 tisíc lidí.