Výmol na silnici oslavil druhé narozeniny. I s dortem

Obyvatelé vesnice v anglickém hrabství Nottinghamshire uspořádali narozeninovou oslavu pro díru na silnici. Díra totiž oslavila své druhé narozeniny. Přesně tak dlouho totiž starosta obce žádá o její opravu. Vtípek se neobešel ani bez pořádného dortu. Informaci uvedl server road.cc.

Starosta malé anglické obce Plumtree žádal vedení městské radnice v Nottinghamshire, aby zařídilo opravu díry, už v březnu 2015. Opravy se vesničané nedočkali, zato v roce 2017 oslavili netradiční druhé narozeniny. Dort se dvěma svíčkami umístili obyvatelé vedle výmolu, přičemž aktivní občanka Vonnie Daykinová sdílela fotografii na sociální síti Twitter, kde se záhy stala virální.

The #Plumtree potholes mark yet another birthday .. pic.twitter.com/YsRAAF03v3