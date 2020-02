Výročí svatby budou slavit jen jednou za čtyři roky

Pouze jednou za čtyři roky bude moci doopravdy oslavit své výročí svatby se svým mužem Štěpánka Adolfová z Přerova. Termín sňatku v sobotu 29. února si nevybral pár záměrně; využil pouze volného termínu. V Přerově nejsou sami, o netradiční termín v únoru, kdy přitom svateb bývá minimálně, má tento den zájem dohromady pět párů. Štěpánka Adolfová bere omezení oslav výročí s nadhledem. Muži to prý stejně každý rok připomene bez ohledu na datum.

"Chtěli jsme původně termín 25. března, ale už nebyl volný. Z volných termínů v sobotu se nám nejvíce hodil 29. února; syn má 25. února narozeniny, tak spojíme aspoň svatbu s oslavou narozenin. Do 15.00 to bude svatba, od 15.00 to bude dětská oslava," řekla Štěpánka Adolfová. Nezvyklého data si prý jako první okamžitě všiml její muž. "První to věděl můj přítel a říkal, že dárky budou jednou za čtyři roky. Vůbec mi to nevadí, beru to s úsměvem. Jsme spolu už 12 let. Z legrace říkám, že když ušetřit, tak vždy na ženě," doplnila s úsměvem Adolfová.

V Přerově nebudou jediní, o netradiční termín v únoru, kdy jsou svatby pouze ojedinělé, je ve městě zájem velký. Podle mluvčí radnice Lenky Chalupové je na příští sobotu nahlášeno pět svateb, které se odehrají na zámku. "Jedná se o zvýšený zájem o uzavření manželství. Například loni byly za celý měsíc únor uzavřena jen tři manželství," řekla.

Mírně zvýšený zájem o termín 29. února mezi snoubenci evidují také v Olomouci. "Předpokládáme, že v únoru proběhne celkem 29 svatebních obřadů a z toho na datum 29. února připadá sedm svateb. O sňatky v zimních měsících je tradičně menší zájem a měsíc únor v tomto není výjimkou. V uplynulých 20 letech na únor připadá průměrně 17 svateb," řekla mluvčí radnice Radka Štědrá. Nejvyšší zájem město podle ní spíše očekává o termín v pátek 22. 2. 2222, dodala mluvčí.

V Šumperku naopak mají nahlášenu na tento den pouze jednu svatbu; datum přitom záměrem zřejmě nebylo. "Devětadvacátého února se uskuteční na šumperské radnici jediná svatba, a to ještě odložená, protože snoubencům scházely potřebné doklady. Budoucí novomanželé si zřejmě ani neuvědomili, že jde o datum, které se opakuje jen jednou za čtyři roky," podotkla mluvčí města Soňa Singerová.

Jednou za čtyři roky bude svou svatbu slavit také šest párů, které budou tento den oddány v prostějovské obřadní síni. Podle zástupců města se však tento počet nevymyká. "Tuto sobotu bude svateb sedm, příští sobotu jich je nahlášeno šest," uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. Naopak v Jeseníku se tomuto datu snoubenci zcela vyhnuli. Na tento den není žádná rezervace, ani předběžný požadavek o uzavření sňatku.

Přestupné roky, které slouží k vyrovnání rozdílů mezi délkou kalendářního a tropického roku, vycházejí jednou za čtyři roky; poslední přestupný byl v roce 2016. Oddávacího dne, tedy soboty, která by připadla na 29. února, se v příštích letech potencionální snoubenci už nedočkají. Po letošním roce se datum 29. února objeví v kalendáři opět až v roce 2024, kdy tento den připadne na čtvrtek. O čtyři roky později vyjde 29. únor na čtvrtek, v roce 2028 připadá na úterý a v roce 2032 na neděli.