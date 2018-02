Výstava For Model nabídne modely i interaktivní výstavu

Modely vláčků, letadel, bitevních lodí i tanků, automobily na dálkové ovládání a také drony uvidí návštěvníci výstavy For Model, kterou od 2. do 4. března ožije hlavní pavilon A olomouckého Výstaviště Flora. Letošní For Model nabídne jak expozici modelů a cenných sběratelských kousků, tak interaktivní výstavu, kde si malí i velcí mohou vše vyzkoušet na vlastní kůži, řekla dnes novinářům koordinátorka výstavy Dagmar Maixnerová.

V pavilonu A bude vybudována vodní plocha s kotvištěm pro modely bitevních lodí a ponorek i autokrosová dráha pro modely aut. Vzdušný prostor v pavilonu ovládnou dálkově ovládané modely vrtulníků a letadel. "Nebudou chybět ukázky železniční a bojové techniky," uvedla Maixnerová.

Luděk Fiala z Bohuňovic u Olomouce na výstavu For Model zapůjčí jediný dochovaný exemplář tanku Praga AH IV R z roku 1938, který spolu se švagrem Lubomírem Smolinským sedm let sestavoval.

"Novinkou letošní výstavy je playzone, kde se každý může stát pilotem nejrychlejších aut, zahrát si turnaj formou počítačové hry či se přenést do virtuální reality," řekla Maixnerová. Mezi další novinky patří výstavy stavebnic Lego a Merkur, přehlídka historických kočárků a panenek či výstava československých a českých mincí a bankovek.

Letos poprvé budou na třídenní výstavu For Model vypraveny z olomouckého hlavního nádraží tři páry historických vlaků s nejstarší provozuschopnou lokomotivou z roku 1898, která pochází z depozitáře muzea ČD v Olomouci. "Jízda historického vlaku bude trvat zhruba 20 minut. Současně bude zpřístupněno i muzeum Českých drah u olomouckého hlavního nádraží," řekla mluvčí ČD Monika Bezuchová.