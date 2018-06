Výstava liberecké městské galerie je věnována Ještědům

Liberec má po pěti letech opět městskou galerii, nachází se v domě naproti radnici. První výstava je věnovaná dvěma Ještědům, horském hotelu s televizním vysílačem a již neexistujícímu obchodním domu. Informoval o tom náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr.

V minulosti roli městské galerie plnila Malá výstavní síň v Jablonecké ulici, která byla při Okresním kulturním středisku založena v roce 1975. Posléze fungovala pod názvem Galerie U Rytíře v suterénních prostorách historické radnice. Její provoz ale skončil v roce 2013. Město pro obnovenou galerii vybralo původní název Malá výstavní síň. Prezentovat by se v ní měli hlavně lokální umělci. Město jim dosud nebylo schopno nabídnout k prezentaci žádné jiné vhodné prostory. Langr předpokládá, že ročně uspořádají šest až osm výstav či výtvarných akcí.

Podle něj chtěli pro první výstavu téma ryze místní, ale souběžně s významným přesahem za hranice města. "To oba Ještědy jednoznačně splňovaly, navíc si o zpracování přímo říkaly i svým letošním výročím," uvedl náměstek. Od zahájení provozu hotelu uplyne 9. července 45 let, obchodní dům se otevíral před 40 lety 1. prosince. Letos je to navíc 50 let od vzniku libereckého architektonického ateliéru SIAL, který obě stavby projektoval. I proto výstava nese název Od Ještědu k Ještědu 50-45-40. "Cílem výstavy není zdokumentovat historii liberecké architektury, ale připomenout tyto historické mezníky a stavby trochu jinou, spíše pocitovou formou, využitím velkoplošných formátů, polepů a promítání," uvedla kurátorka výstavy Jitka Mrázková.

Výstava bude v městské galerii po celé letní prázdniny, vstupné je 20 korun, děti, senioři a zdravotně handicapovaní platí polovinu. Ve čtvrtek je vstup zdarma, nic neplatí ani školní skupiny. Město si prostory pro galerii pronajalo. Jde o dočasné řešení. V plánu je přemístění galerie, někdy po roce 2020, do Liebiegova paláce, což je bývalé sídlo Oblastní galerie. Město už několik let připravuje rekonstrukci, odhadem na ni bude potřeba kolem 200 milionů korun. Většina nákladů by se měla platit z evropské dotace.