Výstava Retrosbírky představí fenomén sběratelství

Výstava nazvaná Retrosbírky představí v létě ve zlínském kulturním institutu Alternativa fenomén sběratelství. Návštěvníci uvidí soukromé sbírky z dob socialismu, například obrázky ze žvýkaček, obaly od čokolád, ubrousky, pexesa, svatební oznámení, nálepky od sýrů, plechovky, krabičky od sirek, odznaky, známky, časopisy, pivní tácky či autíčka. ČTK to dnes sdělila organizátorka výstavy Věra Stojarová.

"Uspořádat takovou výstavu mne napadlo v době, kdy já sama jsem tak trochu propadla sběratelské vášni. Jsem nadšená, že tyto sbírky z dob socialismu stále existují, že se jich někteří majitelé nezbavili a uchovali si je. Přeci jen se často nejedná o nějak zvlášť cenné předměty, přesto jsou ale unikátními dokumenty své doby," uvedla Stojarová.

Cílem výstavy je podle ní nejen představit sběratelství jako vášeň, ale také ukázat dnešní generaci mladých lidí nebo dětí, co vše se za socialismu sbíralo. "Mnohdy se v tom odrážel nedostatek zboží na tehdejším trhu. Dnešní děti by zřejmě nesbíraly obaly od cukrovinek nebo plechovky. Tyto předměty vnímají spíše jako odpad určený do popelnice," uvedla organizátorka.

Vystavena bude také sbírka památníků, do nichž si děti i jejich příbuzní navzájem kreslili obrázky, psali vzkazy a vyznání. "Čím starší tyto památníčky jsou, tím víc je patrné, že si lidé nechali na obrázcích záležet," řekla Stojarová. Na výstavě budou plastikové modely, deskové hry a stavebnice, pro děti bude přichystána retro herna plná her a hraček, z nichž některé se vyrábí dodnes.

Výstava se koná od 25. července do 25. srpna.