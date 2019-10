Výstava Technika v diktaturách přináší silné lidské příběhy

Původní nepoužitá bomba Jana Kubiše z atentátu na Reinharda Heydricha, vysílačky paravýsadku Silver A, ale i vybavení agentů chodců či speciální dětský kočárek používaný komunistickou Státní bezpečností (StB) jsou součástí výstavy Technika v diktaturách v Národním technickém muzeu v Praze. Expozice ke 30. výročí sametové revoluce začne ve středu a potrvá do 28. června 2020. K mnohým ze 140 exponátů se vážou silné lidské příběhy, řekl kurátor výstavy Jan Hosťák.

Většinu exponátů tvoří nástroje, které sloužily k sledování lidí a omezování jejich svobody v době protektorátu i komunismu. Návštěvníci si ale prohlédnou i předměty lidí, kteří bojovali za svobodu. Vedle techniky odbojářů za nacistické okupace muzeum představuje i exponáty spojené se samizdatem a nezávislou kulturou za normalizace - třeba původní průklep Charty 77 či nástroje undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. Na výstavě jsou i věci, které pomáhaly lidem překročit železnou oponu.

Hlavní motiv podle kurátora ostatně spočívá právě v hranici. Tou lidé do výstavního sálu vstoupí, načež je krátce oslní reflektor. "Po stranách jsou napsaná jména lidí, kteří se pokusili hranici překonat, ovšem nepovedlo se jim to. Zároveň poběží smyčka se štěkotem psa, dusotem či natahováním zbraně," popsal kurátor tísnivou uvítací atmosféru. Lidé se pak rozhodnou, zda vykročí nalevo vstříc diktatuře, nebo napravo ke svobodě. Z toho plyne i uspořádání vystavených předmětů.

Právě s neúspěšným pokusem o útěk z komunistického Československa souvisí originální skafandr kaplana Josefa Škopa. V roce 1957 se v něm pokusil přejít hranici chůzí po dně Labe, dýchat chtěl skrze dlouhou hadici s plovákem na hladině. Nepřežil. Výstava ale připomíná i příběh Karla Brabce, který ve skafandru několikrát překonal Dunaj. Při pátém pokusu ho zadržela StB a byl odsouzen na 17 let. Z vězení se dostal v roce 1960.

Právě autentické nástroje, které používala StB, podle Hosťáka tvoří jednu z nejzajímavějších částí výstavy. Patří k nim kamuflované kamery a fotoaparáty i kuriózní interaktivní maketa sledovacího kočárku. "Je v něm zabudovaná malá webkamera, návštěvník si bude moci zkusit jak práci tajného agenta, tak sledovaného. Sledování se bude streamovat do monitoru," řekl kurátor.

Převážná část exponátů se pojí s komunistickou totalitou, z protektorátu jich pochází asi jedna třetina - například originální bomba Jana Kubiše z atentátu na Reinharda Heydricha.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního technického muzea, Vojenského historického ústavu, Muzea Policie ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů.