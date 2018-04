Výstava v Kroměříži zavede návštěvníky do obchodů první republiky

Muzeum Kroměřížska připravuje novou interaktivní výstavu s názvem Ten, kdo koupí, neprohloupí! aneb Historie obchodování v českých zemích. Návštěvníky přenese od středy 25. dubna do nostalgického světa obchodníků a kupců z období první republiky. Lidé se seznámí s vybavením dobového kloboučnictví, kožešnictví, galanterie, obuvnictví, módního salonu a také koloniálu.

Zatímco kramářství a hokynářství podle ní dříve představovala obyčejné typy obchodů, v koloniálech bylo k dostání nejlepší zboží, často i z dovozu. Ať už šlo o cizokrajné ovoce nebo nejrůznější cukrovinky. Otevřeno navíc měly denně. "Začínali od páté hodiny ranní, to se chystalo a naváželo zboží. Většinou tam trávili čas až do té 21. hodiny. Takže opravdu dlouhá pracovní doba. To, že jsou dnes obchody otevřené permanentně, není nic nového," řekla autorka výstavy Silvie Pitruzzello.

Jednotlivé exponáty pocházejí ze sbírek českých a moravských muzeí a od soukromých sběratelů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například zhruba sto let starou pokladnu, historický stroj na výrobu zmrzliny nebo štípací kleště na cukrovou homoli. "Dříve se nekupovaly kostky cukru, ani nebyl cukr krystal. Lidé si zašli do krámu a obchodník jim uštípl kus cukru, který jim zabalil do papíru a ten si potom odnesli domů k použití," uvedla autorka.

Výstava obsahuje i řadu interaktivních prvků. Díky nim se zájemci budou moci vžít do role prodavače v koloniálu, na výročních trzích a v trafice. Přichystána je pro ně také skládačka věnovaná vývoji bot a klobouků. Vyzkoušet si mohou i výrobu čokoládového lízátka. Výstava v Malé galerii muzea potrvá až do 2. září.

V budově muzea na kroměřížském Velkém náměstí nadále pokračuje rozsáhlá rekonstrukce, která začala loni. Přijde zhruba na 45 milionů korun, přičemž 85 procent částky by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. O zbývající náklady se podělí Zlínský kraj a stát. Opravy se postupně dotknou všech pater budovy, která je proto nyní přístupná jen zčásti.

Po dokončení stavebních prací v roce 2020 bude mít muzeum nové prostory pro krátkodobé výstavy, vylepšené zázemí pro návštěvníky a tři nové stálé expozice. Vedle expozice věnované historii Kroměříže od roku 1848 do 60. let 20. století to bude i expozice hodin a hodinových strojků. V podkroví muzea vznikne stálá expozice Poklady staré půdy, přístupná však bude nejspíše až v roce 2020.